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На балконе у вокзала висел бело-красно-белый флаг - его сняли. И не только оттуда

07.08.2020 20:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня прямо в центре Минска снимали бело-красно-белые флаги с балконов. Чтобы это сделать, к домам снова подгоняли автовышки. Читатели TUT.BY прислали несколько видео.

Флаги снимали с домов рядом с железнодорожным и автовокзалами. Один дом прописан по улице Кирова, другой — по Бобруйской.

Обстоятельства таких мер неизвестны.

Недавно подгоняли автовышку, чтобы снять бело-красно-белый флаг с балкона пятиэтажки на улице Гая, 15. В милиции пояснили, что так реагируют на заявление гражданина о символике, которая «оскорбляет его моральные принципы и взгляды». Хозяйка флага возмущена, в тот самый момент ее не было дома.

Вывешивали шторы в бело-красно-белых цветах и хозяева лоджии в многоэтажке по адресу Сморговский тракт, 9. Чтобы их снять, в квартиру пришел милиционер. Правоохранители считают, что минчане «нарушили архитектурное решение фасада или сооружения». Хозяин штор не согласен, обратился в прокуратуру.

Правозащитники уже говорили TUT.BY, что нет нормативных актов, которые запрещали бы вывешивать подобную символику.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня прямо в центре Минска снимали бело-красно-белые флаги с балконов. Чтобы это сделать, к домам снова подгоняли автовышки. Читатели TUT.BY прислали несколько...
 
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