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На балконе у вокзала висел бело-красно-белый флаг - его сняли. И не только оттуда
07.08.2020 20:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня прямо в центре Минска снимали бело-красно-белые флаги с балконов. Чтобы это сделать, к домам снова подгоняли автовышки. Читатели TUT.BY прислали несколько видео.
Флаги снимали с домов рядом с железнодорожным и автовокзалами. Один дом прописан по улице Кирова, другой — по Бобруйской.
Обстоятельства таких мер неизвестны.
Недавно подгоняли автовышку, чтобы
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Сегодня прямо в центре Минска снимали бело-красно-белые флаги с балконов. Чтобы это сделать, к домам снова подгоняли автовышки. Читатели TUT.BY прислали несколько...
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