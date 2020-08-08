«В 11 лет у меня появилась первая морщина». История Алеси, которая старее быстрее других

Источник материала: Tut.by

Первая морщина у Алеси появилась в 11 лет. Тогда девочка не имела понятия, что с ней происходит. Помимо этого — проблемы с сердцем, суставами, давлением. В школе она столкнулась с буллингом: Алесю называли старухой, вонючкой и всячески пытались унизить. В лицее происходило все то же самое. Из-за сложной ситуации в семье девушка замкнулась в себе и думала, что так будет всегда. Уже гораздо позже Алеся прочитала в интернете про прогерию (преждевременное старение) и поняла, что все описанное очень похоже на то, что с ней происходит, но… не решилась пойти к врачам именно с этой проблемой. И только недавно Алеся поняла, что любят не только за красивое лицо и что каждый достоин счастья.

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