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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подготовлено предложение об улучшении Налогового кодекса Беларуси Предложения об улучшении Налогового кодекса Беларуси подготовила Белорусская конфедерация предпринимательства совместно с экспертным сообществом и деловыми...

Предложения об улучшении Налогового кодекса Беларуси подготовила Белорусская конфедерация предпринимательства совместно с экспертным сообществом и деловыми кругами. В документе - более 200 страниц. В нем затрагиваются значимые для бизнеса аспекты: совершенствование камерального контроля, порядок проведения трансфертных операций, вопросы поручительства, а также право на участие в налоговых процедурах независимо от места жительства.Как отметили в конфедерации предпринимательства, новации помогут снять разночтения Налогового кодекса, что создаст дополнительный импульс для развития деловой активности в нашей стране.