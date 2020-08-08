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Подготовлено предложение об улучшении Налогового кодекса Беларуси
08.08.2020 13:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредложения об улучшении Налогового кодекса Беларуси подготовила Белорусская конфедерация предпринимательства совместно с экспертным сообществом и деловыми кругами. В документе - более 200 страниц. В нем затрагиваются значимые для бизнеса аспекты: совершенствование камерального контроля, порядок проведения трансфертных операций, вопросы поручительства, а также право на участие в налоговых процедурах независимо от места жительства.
Владимир Карягин, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства: "Уже возникла потребность многое упростить. Сделать Налоговый кодекс еще более простым, доступным. Решить некоторые неоднозначные понятия. Дать однозначную трактовку. Очень много возникает вопросов, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Они требуют однозначного толкования. И вместе с работниками Министерства по налогам и сборам мы работаем над этим вопросом".
Как отметили в конфедерации предпринимательства, новации помогут снять разночтения Налогового кодекса, что создаст дополнительный импульс для развития деловой активности в нашей стране.
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Предложения об улучшении Налогового кодекса Беларуси подготовила Белорусская конфедерация предпринимательства совместно с экспертным сообществом и деловыми...
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