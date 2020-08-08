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Безопасность на участках обеспечивают правоохранители
08.08.2020 13:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОни переведены на усиленный вариант службы: организована работа оперативных штабов.
Дмитрий Курьян, замначальника главного управления - начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Беларуси: "Основная цель сотрудников милиции - обеспечить в тесном взаимодействии с членами избирательных комиссий безопасность избирательного процесса и не допустить нарушений общественного порядка. Просим граждан соблюдать установленный законом порядок. В противном случае сотрудники милиции будут вынуждены незамедлительно реагировать с использованием всех предоставленных законом прав и полномочий. Выражаем уверенность, что общими усилиями мы сохраним порядок и спокойствие".
В таком режиме милиция будет работать до конца выборов.
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Они переведены на усиленный вариант службы: организована работа оперативных штабов. Дмитрий Курьян, замначальника главного управления - начальник управления...
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