В центре Минска снова массово сигналят автомобилисты

Источник материала: Tut.by

В Минске на проспекте Независимости вновь сигналят автомобилисты. Об этом сообщают читатели портала TUT.BY.

Авто, проезжающие по проспекту, начали сигналить примерно в 19.00.

Во многих машинах были открыты окна, и проезжающие демонстрировали белые ленты. Cтоящие на тротуаре приветствовали автомобилистов поднятыми руками с белыми браслетами.



Фото: Елена Толкачева

Аналогичная акция автомобилистов прошла на проспекте Независимости и вчера, 7 августа.