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В центре Минска снова массово сигналят автомобилисты
08.08.2020 19:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске на проспекте Независимости вновь сигналят автомобилисты. Об этом сообщают читатели портала TUT.BY.
Авто, проезжающие по проспекту, начали сигналить примерно в 19.00.
Во многих машинах были открыты окна, и проезжающие демонстрировали белые ленты. Cтоящие на тротуаре приветствовали автомобилистов поднятыми руками с белыми браслетами.
Аналогичная акция автомобилистов
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Cтоящие на тротуаре приветствовали автомобилистов поднятыми руками с белыми браслетами.
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