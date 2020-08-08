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Новые корпуса открылись в Островецкой центральной районной больнице

08.08.2020 22:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сначала поселок городского типа, а с 2012 года  город. Островец растет стремительно. Планируется, что к 2025 году его население увеличится вдвое и составит примерно 22 тысячи человек. За последние годы в городе атомщиков построено около 240 тысяч квадратных метров жилья. Вырастают и социальные объекты. Например, сегодня здесь в полной мере заработала Центральная районная клиническая больница. Светлана Чернова  о возможностях новых корпусов.



Для районного центра, где проживает более 12 тысяч человек, этот день особенный. Самая технологичная больница Гродненского региона запустила сегодня новые корпуса - акушерско-педиатрический, патолого-анатомический и хозяйственный, а также отделение скорой помощи.

Принимать пациентов в только что отстроенном здании Островецкая ЦРБ начала еще в феврале. Тогда здесь начали оказывать помощь в терапевтическом, хирургическом, неврологическом, кардиологическом и травматологическом отделениях. Всего было 230 коек. Сегодня с вводом новых корпусов количество мест увеличилось более чем в полтора раза.

В Островецкой ЦРБ работают 16 отделений, 11 из них - межрайонные и межобластные


С  тринадцати отделений Островецкая ЦРБ выросла до  шестнадцати. Одиннадцать из них - межрайонные и межобластные. Объект строили по индивидуальному проекту. Стоимость около 127 миллионов белорусских рублей. База больницы позволяет проводить весь спектр процедур, необходимых для выздоровления и реабилитации.

Поддержка молодых специалистов

Александр Александрович приехал работать в Островец два года назад после окончания Гродненского медуниверситета. О жилье заботиться не пришлось - спустя пару месяцев получил здесь арендное жилье. 

Владимир Можейко, главврач Островецкой центральной районной больницы:  "За  два года прибыло около 160 новых специалистов . В январе общежитие было реконструировано, и арендный дом построен на 59 семей".

В 2019 году штат медиков увеличился на 134 специалиста


Такие бонусы не могут не привлекать молодых специалистов. В прошлом году штат медперсонала увеличился на 134 человека. И в этом еще  плюс 35. Всего же в Островецкой районной клинической больнице работают 885 медиков. Жители Островца тоже ждали открытия новых корпусов. 

Что до старых корпусов, то в сентябре начнется и их реконструкция. Они будут перепрофилированы в поликлинику на 640 посещений в смену.

 
 
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Сначала поселок городского типа, а с 2012 года  город. Островец растет стремительно. Планируется, что к 2025 году его население увеличится вдвое и составит примерно 22...
 
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