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В Островецкой ЦРБ работают 16 отделений, 11 из них - межрайонные и межобластные

Поддержка молодых специалистов

В 2019 году штат медиков увеличился на 134 специалиста

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые корпуса открылись в Островецкой центральной районной больнице Сначала поселок городского типа, а с 2012 года город. Островец растет стремительно. Планируется, что к 2025 году его население увеличится вдвое и составит примерно 22...

Сначала поселок городского типа, а с 2012 года город. Островец растет стремительно. Планируется, что к 2025 году его население увеличится вдвое и составит примерно 22 тысячи человек. За последние годы в городе атомщиков построено около 240 тысяч квадратных метров жилья. Вырастают и социальные объекты. Например, сегодня здесь в полной мере заработала Центральная районная клиническая больница.о возможностях новых корпусов.Для районного центра, где проживает более 12 тысяч человек, этот день особенный. Самая технологичная больница Гродненского региона запустила сегодня новые корпуса - акушерско-педиатрический, патолого-анатомический и хозяйственный, а также отделение скорой помощи.Принимать пациентов в только что отстроенном здании Островецкая ЦРБ начала еще в феврале. Тогда здесь начали оказывать помощь в терапевтическом, хирургическом, неврологическом, кардиологическом и травматологическом отделениях. Всего было 230 коек. Сегодня с вводом новых корпусов количество мест увеличилось более чем в полтора раза.С тринадцати отделений Островецкая ЦРБ выросла до шестнадцати. Одиннадцать из них - межрайонные и межобластные. Объект строили по индивидуальному проекту. Стоимость около 127 миллионов белорусских рублей. База больницы позволяет проводить весь спектр процедур, необходимых для выздоровления и реабилитации.Александр Александрович приехал работать в Островец два года назад после окончания Гродненского медуниверситета. О жилье заботиться не пришлось - спустя пару месяцев получил здесь арендное жилье.Такие бонусы не могут не привлекать молодых специалистов. В прошлом году штат медперсонала увеличился на 134 человека. И в этом еще плюс 35. Всего же в Островецкой районной клинической больнице работают 885 медиков. Жители Островца тоже ждали открытия новых корпусов.Что до старых корпусов, то в сентябре начнется и их реконструкция. Они будут перепрофилированы в поликлинику на 640 посещений в смену.