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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Телеведущий Владимир Березин о белорусах: "Достойная сдержанность" За годы независимости у нашей страны сложился положительный имидж за рубежом. Белорусы в разное время покоряли мировые площадки, брали золотые медали - нам...

За годы независимости у нашей страны сложился положительный имидж за рубежом. Белорусы в разное время покоряли мировые площадки, брали золотые медали - нам действительно есть чем гордиться. Хотя это и не в нашем характере. Достойная сдержанность - ментальная черта, которая отличает наших земляков. Таким мнением поделился известный телеведущий и большой друг Беларуси Владимир Березин (видео).