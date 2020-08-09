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Телеведущий Владимир Березин о белорусах: "Достойная сдержанность"

09.08.2020 10:23 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За годы независимости у нашей страны сложился положительный имидж за рубежом. Белорусы в разное время покоряли мировые площадки, брали золотые медали - нам действительно есть чем гордиться. Хотя это и не в нашем характере. Достойная сдержанность - ментальная черта, которая отличает наших земляков. Таким мнением поделился известный телеведущий и большой друг Беларуси Владимир Березин (видео). 

 
 
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За годы независимости у нашей страны сложился положительный имидж за рубежом. Белорусы в разное время покоряли мировые площадки, брали золотые медали - нам...
 
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