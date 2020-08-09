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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В первый раз метод экзитпола был испытан в США Среди главных задач анкетирования граждан - получение ресурсов для действенных прогнозов результата выборов плюс сбор данных об электорате. В первый раз метод...

Среди главных задач такого анкетирования граждан - получение ресурсов для действенных прогнозов результата выборов плюс сбор данных об электорате.В первый раз метод экзитпола был испытан в Соединенных Штатах Америки. Предложил опрашивать избирателей на выходе с участков журналист Уоррен Митофски. Это произошло в 1967 году. Тогда шли выборы губернатора штата Кентукки. Экзитпол, кстати, никак не влияет на волю избирателя, ведь он проходит уже после того, как эта воля была исполнена и за пределами избирательных участков. Расхождения, по словам социологов, могут быть от двух до пяти процентов. На то есть объективные обстоятельства, ведь это опрос. Люди порой отвечают типично, а выбор в кабинке делают по-другому.Проведение экзитполов выполняет сразу две функции - информационную и контрольную. Это и предварительное ознакомление граждан с результатами выборов, и минимизация возможности преднамеренного искажения итогов голосования. Вопросники для опросов, как правило, короткие (менее 25 пунктов). Интервью не должно занимать более пяти минут.Три года назад экс-премьер Великобритании Тереза Мэй обронила скупую слезу, когда узнала о предварительных результатах парламентских выборов. Правящая партия лишилась абсолютного большинства, вместо того чтобы укрепить свои позиции на переговорах об условиях Брексита. А в штабах лидеров экзитполов обычно можно увидеть настоящее праздничное шоу.Как и прочие соцопросы, экзитполы не всегда гарантируют отсутствие ошибок. Так, в 1992 году в Великобритании прошли всеобщие выборы. Опрос продемонстрировал неудовлетворенность британцев правительством Джона Мейджора. Фактическое же голосование показало, что Консервативная партия, как и прежде, занимала достаточно твердые позиции. Исследования этой неудачи позволили выявить целый ряд причин. В их числе – так называемый фактор стеснительных тори. Как оказалось, некоторые избиратели просто робели и не сообщали интервьюерам о том, что поддерживают консерваторов.А, к примеру, в майском раунде президентских выборов в Австрии в 2016 экзитполы правильно указали на лидерство Норберта Хофера среди тех, кто голосовал на избирательных участках. Однако голоса, которые пришли по почте, подали в основном в пользу его соперника Александра ван дер Беллена, который в итоге и победил.