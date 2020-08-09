Источник материала: БT





98% всех участков по стране оборудованы сидячими местами





3 тысячи волонтеров БРСМ работают на выборах

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Равные условия для всех избирателей. Безбарьерная среда на участках для голосования Равные возможности для всех избирателей. Создание условий для голосования людей с ограниченными возможностями - один из вопросов, которому в избирательную...

Равные возможности для всех избирателей. Создание условий для голосования людей с ограниченными возможностями - один из вопросов, которому в избирательную кампанию уделяется особое внимание. Пандусы, перила, яркие указатели, шрифты Брайеля и волонтеры, которые готовы прийти на помощь в любую минуту. Про безбарьерную среду на участках для голосования - в репортажеПроголосовать действительно может каждый, даже несмотря на некоторые личные особенности. Минчанин Алексей, который после автомобильной аварии так и не смог встать на ноги, признается: никаких ограничений в жизни практически не ощущает.Пандус, подъемники, широкая кабинка, лифт и уборная комната - все готово к тому, чтобы любому избирателю было удобно и комфортно сделать свой выбор. 98% всех участков по стране оборудованы сидячими местами, а в помощь людям с нарушением зрения - лупы и шрифты Брайеля с информацией о кандидатах.Эта папка - помощник для тех, кто плохо видит. Бюллетень помещается в трафарет, благодаря которому на ощупь можно определить, где именно поставить галочку.К слову, помочь тем, кому самостоятельно физически трудно добраться до участка, готовы и волонтеры. Таких добровольцев работает более 3 тысяч. В их обязанности входит сопровождение и помощь маломобильным избирателям, однако только до кабинки для голосования. Свой выбор люди с ограниченными возможностями делают самостоятельно.Всего в стране оборудованы 5723 участка для голосования. Практически на всех создана безбарьерная среда. А там, где по техническим причинам соорудить тот же пандус не получается, на помощь обязательно придут волонтеры. Ведь от выбора каждого зависит будущее нашей страны.