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Равные условия для всех избирателей. Безбарьерная среда на участках для голосования
09.08.2020 10:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРавные возможности для всех избирателей. Создание условий для голосования людей с ограниченными возможностями - один из вопросов, которому в избирательную кампанию уделяется особое внимание. Пандусы, перила, яркие указатели, шрифты Брайеля и волонтеры, которые готовы прийти на помощь в любую минуту. Про безбарьерную среду на участках для голосования - в репортаже Юлии Карпенко.
Проголосовать действительно может каждый, даже несмотря на некоторые личные особенности. Минчанин Алексей, который после автомобильной аварии так и не смог встать на ноги, признается: никаких ограничений в жизни практически не ощущает.
Алексей Горчаков, избиратель: "То, что я в инвалидной коляске в доступной среде - здесь все идеально. Подъезды, заниженные бордюры, пандусы, БРСМ помогают на входе, выходе, проведут, помогут, подскажут, никаких вопросов нет - было бы желание".
Ольга Вершок, председатель участковой комиссии участка № 258: "На избирательном участке для голосования созданы все благоприятные, беспрепятственные условия для избирателей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для инвалидов-колясочников с целью, чтобы они в комфортных условиях проголосовали".
98% всех участков по стране оборудованы сидячими местами
Пандус, подъемники, широкая кабинка, лифт и уборная комната - все готово к тому, чтобы любому избирателю было удобно и комфортно сделать свой выбор. 98% всех участков по стране оборудованы сидячими местами, а в помощь людям с нарушением зрения - лупы и шрифты Брайеля с информацией о кандидатах.
Эта папка - помощник для тех, кто плохо видит. Бюллетень помещается в трафарет, благодаря которому на ощупь можно определить, где именно поставить галочку.
3 тысячи волонтеров БРСМ работают на выборах
К слову, помочь тем, кому самостоятельно физически трудно добраться до участка, готовы и волонтеры. Таких добровольцев работает более 3 тысяч. В их обязанности входит сопровождение и помощь маломобильным избирателям, однако только до кабинки для голосования. Свой выбор люди с ограниченными возможностями делают самостоятельно.
Мария Марченко, волонтер движения "Доброе сердце" БРСМ: "Тема инвалидов очень близка для меня, потому что были знакомые, которые тоже связаны с такой проблемой, поэтому очень трепетно относимся ко всем людям, которые приходят в школу, пытаемся им помочь".
Всего в стране оборудованы 5723 участка для голосования. Практически на всех создана безбарьерная среда. А там, где по техническим причинам соорудить тот же пандус не получается, на помощь обязательно придут волонтеры. Ведь от выбора каждого зависит будущее нашей страны.
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Равные возможности для всех избирателей. Создание условий для голосования людей с ограниченными возможностями - один из вопросов, которому в избирательную...
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