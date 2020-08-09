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Зарубежные исследователи отмечают высокий уровень белорусской медицины
09.08.2020 10:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо уровню охвата помощью составители рейтинга процветания отдают первое место нашей стране.
У нас 55 врачей и 110 коек на 10 000 населения. Абсолютно всем гражданам гарантирована бесплатная медпомощь в государственных поликлиниках и больницах. Это дает большие возможности для профилактики и предупреждения заболеваний. По скрининговым программам лидерство тоже у нас.
Особое внимание - охране материнства и детства. В Беларуси младенческая смертность - среди самых низких в Европе. К тому же за нами стабильное место в топе по ведению беременности и организации родов квалифицированным медперсоналом.
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По уровню охвата помощью составители рейтинга процветания отдают первое место нашей стране. У нас 55 врачей и 110 коек на 10 000 населения. Абсолютно всем гражданам...
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