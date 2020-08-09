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Эдгард Запашный о Беларуси
09.08.2020 16:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭдгард Запашный несколько лет назад, благодаря Минску, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Под его брендом в столице Беларуси был создан самый большой в мире флакон духов объемом 130 литров. Сегодня известный дрессировщик - частый гость в нашей стране и много знает о жизни в Беларуси.
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Эдгард Запашный несколько лет назад, благодаря Минску, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Под его брендом в столице Беларуси был создан самый большой в мире флакон...
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