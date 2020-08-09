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Настоящие open air развернулись у избирательных участков
09.08.2020 16:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПолсотни белорусских артистов и коллективов дадут сегодня сольные концерты для минчан. В списке 154 импровизированные сцены. Так, в полдень Белорусский государственный ансамбль "Песняры" собрал десятки людей в микрорайоне Серебрянка.
Большинство артистов встречало избирателей прямо на крыльце школ. Заслуженные и народные продолжат радовать минчан до 19 часов.
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Полсотни белорусских артистов и коллективов дадут сегодня сольные концерты для минчан. В списке 154 импровизированные сцены. Так, в полдень Белорусский...
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