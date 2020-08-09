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В Москве продолжается голосование на выборах Президента Беларуси. Явка составляет уже около 80 %

09.08.2020 16:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В этом году интерес к президентским выборам  очень высокий. Это видно по очереди в посольстве нашей страны -  именно здесь находится избирательный участок № 102. Голосовать приходят целыми семьями, очень много молодежи, а также   дипломатов, членов их семей, представителей интеграционных структур - ЕЭК,  Постоянного комитета Союзного государства,  ОДКБ. 

Кроме Москвы, белорусы голосуют еще в двух российских городах: Санкт-Петербурге и Калининграде.

 
 
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В этом году интерес к президентским выборам  очень высокий. Это видно по очереди в посольстве нашей страны -  именно здесь находится избирательный участок № 102....
 
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