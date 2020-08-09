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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Москве продолжается голосование на выборах Президента Беларуси. Явка составляет уже около 80 % В этом году интерес к президентским выборам очень высокий. Это видно по очереди в посольстве нашей страны - именно здесь находится избирательный участок № 102....

В этом году интерес к президентским выборам очень высокий. Это видно по очереди в посольстве нашей страны - именно здесь находится избирательный участок № 102. Голосовать приходят целыми семьями, очень много молодежи, а также дипломатов, членов их семей, представителей интеграционных структур - ЕЭК, Постоянного комитета Союзного государства, ОДКБ.Кроме Москвы, белорусы голосуют еще в двух российских городах: Санкт-Петербурге и Калининграде.