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В Москве продолжается голосование на выборах Президента Беларуси. Явка составляет уже около 80 %
09.08.2020 16:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ этом году интерес к президентским выборам очень высокий. Это видно по очереди в посольстве нашей страны - именно здесь находится избирательный участок № 102. Голосовать приходят целыми семьями, очень много молодежи, а также дипломатов, членов их семей, представителей интеграционных структур - ЕЭК, Постоянного комитета Союзного государства, ОДКБ.
Кроме Москвы, белорусы голосуют еще в двух российских городах: Санкт-Петербурге и Калининграде.
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В этом году интерес к президентским выборам очень высокий. Это видно по очереди в посольстве нашей страны - именно здесь находится избирательный участок № 102....
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