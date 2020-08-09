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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Для больных коронавирусом организован специальный участок для голосования в столичной инфекционке К месту их привозит скорая помощь. Отметим, что те пациенты, которые по состоянию здоровья не могут приехать на участок для голосования, имеют право оставить свой...

К месту их привозит скорая помощь. Отметим, что те пациенты, которые по состоянию здоровья не могут приехать на участок для голосования, имеют право оставить свой голос на дому. К ним с урной приедет бригада медиков в защитных костюмах.Оставить заявку для голосования на закрытых участках или на дому можно до 18:00.