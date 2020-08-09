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Для больных коронавирусом организован специальный участок для голосования в столичной инфекционке

09.08.2020 16:23 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К месту их привозит скорая помощь. Отметим, что те пациенты, которые по состоянию здоровья не могут приехать на участок для голосования, имеют право оставить свой голос на дому. К ним с урной приедет бригада медиков в защитных костюмах.

Николай Юровский, главврач Клинической инфекционной больницы г. Минска: "Эти пациенты доставляются транспортом поликлиники с соблюдением всех норм санэпидрежима, в масках, перчатках, в сопровождении медработников поликлиники, которые также экипированы в полную форму". 

"Болею не только я, но и моя девушка, и нам очень приятно, что предоставили возможность проголосовать". 

Оставить заявку для голосования на закрытых участках или на дому можно до 18:00.

 
Теги: Минск
 
 
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К месту их привозит скорая помощь. Отметим, что те пациенты, которые по состоянию здоровья не могут приехать на участок для голосования, имеют право оставить свой...
 
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