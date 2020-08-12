Третий день протестов в Беларуси - в фотографиях

Источник материала: Tut.by

11 августа в Минске и некоторых других городах люди снова вышли на акции протеста . В столице большое количество спецтехники и силовиков в центре города было замечено еще днем. Вечером выборочно останавливали прохожих и автомобили, проверяли документы, кого-то задерживали. В Минске снова закрывали на вход и выход несколько станций метро, были проблемы с интернетом. Что происходило в городах страны вечером 11 августа — в фотографиях TUT.BY.

Большие группы протестующих в Минске были в Серебрянке, возле станции метро «Уручье», на «Каменной Горке» и возле ТЦ «Рига», кроме того собирались люди возле Студенческой деревни на Дзержинского и на «Пушкинской». Разгоняли митингующих в том числе с помощью светошумовых гранат. Очевидцы сообщали о задержаниях с применением силы. Также силовики этим вечером искали спрятавшихся участников акций во дворах и подъездах домов.





Очень много сообщений пришло о том, что у журналистов разных СМИ силовики забирали флешки, были повреждены несколько камер, пострадали и сами журналисты. Наш корреспондент из Бреста был задержан. Подробнее об этом вы можете почитать тут .

Задерживали людей и в областных центрах.





































































Многие моменты попали на видео:

Разгон с помощью водомета у ТЦ «Рига»

Избиение мужчины и поиск спрятавшихся участников акции во дворах на Дзержинского

Задержание людей на Петровщине

Как досматривали машину, в которой ехали фотограф и водитель TUT.BY

Жесткое задержание людей в Несвиже

Силовик угрожает гранатой, задерживает, предположительно, подростка

Цветы на «Пушкинской», которые принесли минчане в память о случившемся накануне: в столкновениях с силовиками погиб человек, было много пострадавших