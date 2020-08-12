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Третий день протестов в Беларуси - в фотографиях
12.08.2020 06:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
11 августа в Минске и некоторых других городах люди снова
Большие группы протестующих в Минске были в Серебрянке, возле станции метро «Уручье», на «Каменной Горке» и возле ТЦ «Рига», кроме того собирались люди возле Студенческой деревни на Дзержинского и на «Пушкинской». Разгоняли митингующих в том числе с помощью светошумовых гранат. Очевидцы сообщали о задержаниях с применением силы. Также силовики этим вечером искали спрятавшихся участников акций во дворах и подъездах домов.
Очень много сообщений пришло о том, что у журналистов разных СМИ силовики забирали флешки, были повреждены несколько камер, пострадали и сами журналисты. Наш корреспондент из Бреста был задержан. Подробнее об этом вы можете почитать
Задерживали людей и в областных центрах.
Многие моменты попали на видео:
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Что происходило в городах страны вечером 11 августа - в фотографиях TUT.BY.
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