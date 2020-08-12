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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Накануне в Беларуси снова прошли акции протеста Накануне в Беларуси снова прошли акции протеста. В это раз они не носили столь массовый и агрессивный характер, как ранее. Тем не менее, некоторые участники...

Накануне в Беларуси снова прошли акции протеста. В это раз они не носили столь массовый и агрессивный характер, как ранее. Тем не менее, некоторые участники беспорядков были настроены по-боевому, и, как отмечают правоохранительные органы, их действия четко координировались. Среди задержанных много ранее судимых. Некоторые страницы из биографии можно легко прочитать по татуировкам на теле. Другие факты изложили сами участники беспорядков.При обыске среди личных вещей обнаружены радиостанции, ножи, фомки и дубинки. Как отметили правоохранители, среди задержанных есть иностранные граждане из России, Украины и Польши. Отмечается, что самая агрессивная группа сконцентрировалась в столичном микрорайоне Серебрянка.В это же время выяснилась и сейчас проверяется информация о возможном подкупе участников акций: один из подозреваемых был задержан с крупной суммой денег. При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. Сообщается, что ранее он был судим за незаконный оборот психотропов.