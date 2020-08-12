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Еще 93 человека будут судить сегодня в изоляторе Могилева за участие в незаконном мероприятии

12.08.2020 12:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В судах Могилева вывесили списки людей, которых будут судить сегодня, 12 августа, за участие в незаконном мероприятии. Фамилий в них — 93. Все слушания пройдут в изоляторе временного содержания Могилева, а потому доступ на них закрыт.

Накануне в изоляторе прошли такие же суды над 45 задержанными в Могилеве 9 и 10 августа — все признаны виновными и получили штрафы и сутки. Тут мы публиковали полный список фамилий.

Фото списков на стендах судов распространили могилевские правозащитники лишенного аккредитации центра «Весна».






Напомним, выборы президента Беларуси 9 августа в Могилеве закончились массовыми задержаниями людей в центре города. Вечером, примерно с 20.30 и до полуночи, людей задерживали на площади около торгового центра «Атриум», на улице Первомайской и Ленинской. В автозаках и автобусах их доставляли в Ленинский РОВД Могилева.

Вечером 10 августа ситуация повторилась — люди снова вышли протестовать.

По неподтвержденным данным, 9 августа в Могилеве задержали до 300 человек, вечером 10 августа — около 30 человек.

Вечером 11 августа в Могилеве снова работал ОМОН, но массовых протестов не наблюдалось. Движение в центре города, в отличие от двух предыдущих дней, не перекрывали. Но все заведения вечером были закрыты. Происходили точечные задержания людей.

Если ваш близкий человек в Могилеве пропал

и вы до сих пор ничего о нем не знаете — звоните в милицию.

Ленинский РОВД — ул. Тимирязевская, 16. Оперативно-дежурная служба: +375 222 64-40-19, +375 29 744−98−44. Начальник Ленинского РОВД Виктор Викторович Никифоров +375 222 64-43-22.

Октябрьский РОВД — пер. 1-й Брикетный, 11. Оперативно-дежурная служба: +375 222 42-70-00. Начальник Октябрьского РОВД Александр Сергеевич Сильванович +375 222 73-98-98.

Отдел оперативно-дежурной службы УВД Могилевского облисполкома +375 222 31-07-87. Начальник УВД Могоблисполкома — Игорь Викторович Щербаченя +375 222 22-80-87.

Могилевский ИВС — ул. Крупской, 99Б. +375 222 24-73-78.

Телефон доверия МВД +375 17 218−72−22.

Контакты правозащитников в Могилеве: Алексей Колчин: +375 29 624−92−72, Борис Бухель: +375 29 133−75−50.

 
Теги: Могилев
 
 
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Накануне суды рассмотрели такие же дела в отношении 45 человек и всех признали виновными.
 
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