«Выходят, чтобы защитить и обеспечить охрану». Мэр объяснил жителям Барановичей, что на улицах делает ОМОН

Источник материала: Tut.by

Председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский через государственную газету «Заря» обратился к жителям города: «Попытки провокаций, которые происходят по вечерам в центре нашего города с 9 августа, ставят под сомнение, помним ли мы, что белорусы — мирные люди».



Фото: Intex-press

«Мы с гордостью всегда говорим о гостеприимности, о благоустройстве города и чистоте улиц. А по утрам мы видим во дворах домов горы мусора, бутылок от спиртного, уничтоженные клумбы, разбитые стекла. Каждый из нас имеет право на свою точку зрения. Но некоторые забывают, что нужно уважать права других людей и спорные вопросы решать мирным путем. Почему молодые семьи, ветераны и пожилые люди, живущие в центре города, вынуждены не спать до утра из-за орущей толпы, взрывающихся петард, сигналов автомобилей? Почему предприниматели должны закрывать кафе раньше времени?» — спрашивает горожан глава исполкома Громаковский.

Мэр Барановичей уверен: «Большинство участников провокаций иногородние и за участие им заплатили заранее». Но «самое страшное», по его мнению, что «в разъяренной толпе никто не помнит и не задумывается о человечности, преобладает стадный инстинкт и агрессия. Вчера подожгли три киоска „Табакерка“, бросали в милиционеров камни, бутылки с зажигательной смесью… Есть люди, которые с осуждением смотрят кадры видео, как дубинками избивают людей. Но никто не задумывается, почему сотрудники милиции, ОМОН, вынуждены находиться на улицах города. Они выходят в полной экипировке, чтобы защитить граждан и обеспечить охрану правопорядка в городе. Каждый из стоящих со щитом — это чей-то сын, брат, муж. Ведь семьи, близкие и родные ждут их дома».



Фото: Intex-press

«Мы готовы к диалогу, но готовы ли участники беспорядков? А тем, кто за этим всем стоит, это и вовсе не надо», — уверен председатель Барановичского горисполкома.

Он призывает горожан «избегать большого скопления людей и сохранять спокойствие, ситуация контролируемая и управляемая. Знайте, где находятся ваши дети, будьте бдительны, чтобы не стать участниками массовых беспорядков. Помните, что за участие в несанкционированных мероприятиях предусмотрена административная ответственность».

Напомним, в ночь после выборов и следующую в Барановичах произошли массовые столкновения горожан с омоновцами. Против протестующих применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водомет.