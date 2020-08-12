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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Игорь Петришенко: Учреждения образования должны быть готовы к началу занятий до 25 августа Подготовку к новому учебному году обсудили сегодня в правительстве на рабочем совещании во главе с вице-премьером Игорем Петришенко. До 25 августа весь спектр...

Подготовку к новому учебному году обсудили сегодня в правительстве на рабочем совещании во главе с вице-премьером Игорем Петришенко. До 25 августа весь спектр вопросов от материально-технической базы школ и вузов до учебных программ будет доложен Президенту. Школе сегодня отводится важная роль не только в повышении знаний, но и в воспитании детей. Государство создает для молодежи все необходимые условия для получения качественного образования и самореализации. "Чтобы они стали настоящими патриотами нашей страны и сами определяли и свою судьбу, и судьбу государства", - отметил вице-премьер. Он призвал родителей обратить внимание на своих детей, чтобы уберечь их от чужого деструктивного мнения, которое сейчас активно навязывается.Также на совещании речь шла о завершении ремонта школ, введении новых учебных заведений к 1 сентября и обеспечении необходимыми учебными материалами, а также контроле над эпидемической ситуацией, наличии в школах необходимых дезинфицирующих средств.