﻿ Игорь Петришенко: Учреждения образования должны быть готовы к началу занятий до 25 августа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Петришенко: Учреждения образования должны быть готовы к началу занятий до 25 августа

12.08.2020 12:53 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Подготовку к новому учебному году обсудили сегодня в правительстве на рабочем совещании во главе с вице-премьером Игорем Петришенко. До 25 августа весь спектр вопросов от материально-технической базы школ и вузов до учебных программ будет доложен Президенту. Школе сегодня отводится важная роль не только в повышении знаний, но и в воспитании детей. Государство создает для молодежи все необходимые условия для получения качественного образования и самореализации. "Чтобы они стали настоящими патриотами нашей страны и сами определяли и свою судьбу, и судьбу государства", - отметил вице-премьер. Он призвал родителей обратить внимание на своих детей, чтобы уберечь их от чужого деструктивного мнения, которое сейчас активно навязывается. 

Также на совещании речь шла о завершении ремонта школ, введении новых учебных заведений к 1 сентября и обеспечении необходимыми учебными материалами, а также контроле над эпидемической ситуацией, наличии в школах необходимых дезинфицирующих средств.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подготовку к новому учебному году обсудили сегодня в правительстве на рабочем совещании во главе с вице-премьером Игорем Петришенко. До 25 августа весь спектр...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ущерб от беспорядков в Минске, по предварительным данным, составляет свыше полумиллиона рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика