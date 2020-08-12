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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во время беспорядков протестующие уничтожили сотни зеленых композиций и клумб Перевернутые кадки с деревьями, поломанные контейнеры с цветочницами, разобранные подпорные стенки... По предварительным подсчетам, на восстановление зеленых...

Перевернутые кадки с деревьями, поломанные контейнеры с цветочницами, разобранные подпорные стенки... По предварительным подсчетам, на восстановление зеленых насаждений уйдет не одна неделя и несколько десятков тысяч рублей.Отметим, сейчас бригады Минскзеленстроя пытаются благоустроить цветочные композиции, однако далеко не все можно восстановить. И как сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, в Беларуси с сегодняшнего дня вводится запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями.