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Во время беспорядков протестующие уничтожили сотни зеленых композиций и клумб

12.08.2020 13:19 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Перевернутые кадки с деревьями, поломанные контейнеры с цветочницами, разобранные подпорные стенки... По предварительным подсчетам, на восстановление зеленых насаждений уйдет не одна неделя и несколько десятков тысяч рублей. 

Анжелика Пузанкова, руководитель службы УП "Минскзеленстрой": "Уничтожен труд сотен людей. Теперь, кроме того, чтобы потратить силы на то, чтобы содержать, ухаживать за этим, нужно еще как-то это приводить в нормальное состояние. И опять же, занимать людей не той работой, чтобы ухаживать за растениями и приводить их в хорошее состояние, а вынужденно восстанавливать вот этот кавардак, который происходит. Кроме того, я считаю, что мы хотим жить в уютном, комфортном, зеленом городе. Вместо того чтобы принимать усилия в этом направлении, какая-то идет неправильная реакция. Я думаю, что в таких митингах ничего положительного происходить не может". 

Отметим, сейчас бригады Минскзеленстроя пытаются благоустроить цветочные композиции, однако далеко не все можно восстановить. И как сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, в Беларуси с сегодняшнего дня вводится запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями.

 
 
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Перевернутые кадки с деревьями, поломанные контейнеры с цветочницами, разобранные подпорные стенки... По предварительным подсчетам, на восстановление зеленых...
 
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