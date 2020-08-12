﻿ Сколько стоит собрать ребёнка в школу?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько стоит собрать ребёнка в школу?

12.08.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Сколько стоит собрать ребёнка в школу?
Организована работа более 350 школьных базаров (ярмарок), проводятся выставки-продажи, ярмарки выходного дня, расширенные продажи, оформлены «Уголки школьника» и «Уголки первоклассника».

Покупателям предлагается около 500 моделей одежды делового стиля для девочек и мальчиков, до 200 моделей обуви, более 70 моделей трикотажных изделий, до 100 моделей ранцев, рюкзаков, сумок.

Стоимость комплекта одежды делового стиля и обуви:

  • для учеников младших классов — Br146-482,
  • для учеников старших классов — Br226-589.

Стоимость набора школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров — Br22-183.

Предусмотрено оказание дополнительных услуг покупателям: прием предварительных заказов на товары школьного ассортимента и подгонка одежды по фигуре, передает БелТА.

Как сообщалось, две из открытых в Пинске площадок расширенной продажи товаров школьного ассортимента будут работать почти до середины сентября. Закупить товары к новому учебному году можно на тематических ярмарках, организованных:

  • у городского Центра культуры и творчества (до 6 сентября);
  • у магазина «Товары для женщин» (до 10 сентября).

23 августа большая торговля школьными товарами развернется рядом с магазином «Буратино».

Как и в прошлом году, торговые предприятия области предусмотрели возможность предоставления скидок многодетным семьям, продажу товаров школьного ассортимента в рассрочку.

Покупатели смогут получить скидки в магазине «Буратино» (он расположен по ул. Брестской, 61 ). Каждую пятницу для всех покупателей здесь предусмотрена скидка 10% от розничной цены на весь ассортимент. А с 26 августа по 10 сентября состоится распродажа школьных товаров, где покупателям предоставится 10-процентная скидка. Для многодетных семей с 1 августа по 10 сентября здесь действует 5-процентная скидка на весь школьный ассортимент товаров. В магазине «Буратино» покупатели также могут оплатить покупки в картами рассрочки (подробности условий рассрочки уточняйте у продавцов).

С 1 августа по 30 сентября скидки в 10-15% предоставляют на модели трикотажных изделий делового стиля школьного ассортимента в сети магазинов ОАО «Полесье». Торговые объекты расположены по ул. Первомайской, 159/3, ул. Ленина, 34 и ул. Брестской, 3. Здесь также могут предложить совершить покупки в рассрочку.


Сколько стоит собрать ребёнка в школу?

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« А1 компенсирует абонентам отсутствие доступа в Интернет
В ночь на 12 августа отмечены очаговые сборы граждан в 25 населённых пунктах (видео) »
Новости дня
Новости общества
 
51 человек госпитализирован минувшей ночью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика