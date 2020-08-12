Сколько стоит собрать ребёнка в школу?

Источник материала: Полесская правда



Организована работа более 350 школьных базаров (ярмарок), проводятся выставки-продажи, ярмарки выходного дня, расширенные продажи, оформлены «Уголки школьника» и «Уголки первоклассника».

Покупателям предлагается около 500 моделей одежды делового стиля для девочек и мальчиков, до 200 моделей обуви, более 70 моделей трикотажных изделий, до 100 моделей ранцев, рюкзаков, сумок.

Стоимость комплекта одежды делового стиля и обуви:

для учеников младших классов — Br146-482,

для учеников старших классов — Br226-589.

Стоимость набора школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров — Br22-183.

Предусмотрено оказание дополнительных услуг покупателям: прием предварительных заказов на товары школьного ассортимента и подгонка одежды по фигуре, передает БелТА.

Как сообщалось, две из открытых в Пинске площадок расширенной продажи товаров школьного ассортимента будут работать почти до середины сентября. Закупить товары к новому учебному году можно на тематических ярмарках, организованных:

у городского Центра культуры и творчества ( до 6 сентября );

); у магазина «Товары для женщин» (до 10 сентября).

23 августа большая торговля школьными товарами развернется рядом с магазином «Буратино».

Как и в прошлом году, торговые предприятия области предусмотрели возможность предоставления скидок многодетным семьям, продажу товаров школьного ассортимента в рассрочку.

Покупатели смогут получить скидки в магазине «Буратино» (он расположен по ул. Брестской, 61 ). Каждую пятницу для всех покупателей здесь предусмотрена скидка 10% от розничной цены на весь ассортимент. А с 26 августа по 10 сентября состоится распродажа школьных товаров, где покупателям предоставится 10-процентная скидка. Для многодетных семей с 1 августа по 10 сентября здесь действует 5-процентная скидка на весь школьный ассортимент товаров. В магазине «Буратино» покупатели также могут оплатить покупки в картами рассрочки (подробности условий рассрочки уточняйте у продавцов).

С 1 августа по 30 сентября скидки в 10-15% предоставляют на модели трикотажных изделий делового стиля школьного ассортимента в сети магазинов ОАО «Полесье». Торговые объекты расположены по ул. Первомайской, 159/3, ул. Ленина, 34 и ул. Брестской, 3. Здесь также могут предложить совершить покупки в рассрочку.





