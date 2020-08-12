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В Бресте милиция стреляла в протестующих из табельного оружия на поражение. Есть раненый
12.08.2020 13:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники милиции в Бресте применяли табельное оружие на поражение, сообщили
«В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — сообщила Sputnik официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. — Следственными органами по фактам нападения на сотрудников возбуждено 17 уголовных дел.
В Бресте на место, залитое кровью на пешеходной улице Советской — это эпицентр протестов, — горожане несут цветы.
Напомним,
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«Для защиты жизни и здоровья сотрудников [милиции] оружие было применено на поражение», - сообщают в МВД.
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