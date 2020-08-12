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В Бресте милиция стреляла в протестующих из табельного оружия на поражение. Есть раненый

12.08.2020 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции в Бресте применяли табельное оружие на поражение, сообщили Sputnik Беларусь в МВД.


Раненый во время протестов в Бресте, 10 августа. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

«В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — сообщила Sputnik официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. — Следственными органами по фактам нападения на сотрудников возбуждено 17 уголовных дел.

В Бресте на место, залитое кровью на пешеходной улице Советской — это эпицентр протестов, — горожане несут цветы.


Фото: virtualbrest.by

Напомним, вечером после выборов и на следующий день в Бресте произошли массовые протесты горожан и стычки с милицией.

Если у вас все эти дни не было интернета, то вот здесь можно кратко почитать о том, что в последние трое суток происходит в стране.

 
Теги: Брест
 
 
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«Для защиты жизни и здоровья сотрудников [милиции] оружие было применено на поражение», - сообщают в МВД.
 
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