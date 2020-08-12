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А1 компенсирует абонентам отсутствие доступа в Интернет
12.08.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В связи со сложностями с доступом к некоторым сервисам через мобильный и фиксированный интернет по независящим от компании причинам, руководством А1 принято решение о проведении корректировок абонентских плат абонентам мобильной связи, а также клиентам домашнего интернета и телевидения (физическим лицам) за трое суток в период с 9 августа по 11 августа включительно, в соответствии со следующим алгоритмом:
1. Абонентам мобильной связи, пользующимися тарифами, в абонентскую плату которых вместе с голосовыми сервисами включен пакет интернет-трафика, будет предоставлена компенсация:
Корректировки абонентских плат на тарифных планах, не включающих услугу передачи данных, а также с включенным пакетом интернет-трафика менее 500 МБ, производиться не будут.
2. Aбонентам домашнего интернета и телевидения VOKA будет предоставлена компенсация:
В компании подчеркивают, то корректировки абонентских плат путем зачисления на баланс начнут проводиться в автоматическом режиме в соответствии с описанным алгоритмом, начиная с 16 августа, о чем абоненты получат соответствующие SMS-уведомления.
Абонентская плата также будет откорректирована и юридическим лицам-абонентам А1. Подробный алгоритм корректировок описан на официальном сайте компании.
Мобильные операторы МТС и life: пока не обнародовали информацию о размере и порядке компенсации, но пообещали это сделать после восстановления работы интернет-сервисов.
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