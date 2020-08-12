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В Минске один из автобусов забросали тротуарной плиткой и булыжниками
12.08.2020 13:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСерьезный ущерб нанесен и общественному транспорту Минска. Накануне один из автобусов забросали тротуарной плиткой и булыжниками. Выбиты стекла, проколото колесо. Материальный ущерб составил около 16 тысяч рублей.
Александр Тишкевич, директор автобусного парка № 6 ГП "Минсктранс": "Повреждено 4 стекла, а также пробита автошина. Автобус сегодня на линию не вышел из-за технической неисправности. Материальный ущерб примерно составил 16 тысяч рублей".
По чистой случайности пассажиры и водитель не пострадали. По словам руководства автопарка, сегодня водитель этого автобуса - вновь выйдет на работу.
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Серьезный ущерб нанесен и общественному транспорту Минска. Накануне один из автобусов забросали тротуарной плиткой и булыжниками. Выбиты стекла, проколото...
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