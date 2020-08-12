Количество массированных DDoS-атак на инфраструктуру операторов и сайты существенно снизилось — НЦОТ

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Количество массированных DDoS-атак на инфраструктуру сетей белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций 12 августа существенно снизилось. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном центре обмена трафиком.

«Закончены аварийно-восстановительные работы на сетях партнеров, находящихся на территории сопредельных государств. Республиканскому унитарному предприятию «Национальный центр обмена трафиком» удалось почти в полном объеме восстановить доступ к ресурсам сети Интернет. Специалисты центра совместно с другими белорусскими операторами электросвязи продолжают работы по восстановлению оборудования и возобновлению доступа к сети Интернет. Указанные работы будут завершены в ближайшее время. Приносим извинения за возникшие неудобства и надеемся на понимание», — говорится в сообщении НЦОТ.

БелТА