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Неделя белорусской кухни в Минске запланирована с 31 августа по 6 сентября

12.08.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Неделя белорусской кухни в Минске запланирована с 31 августа по 6 сентября
Фото из архива

В Минске с 31 августа по 6 сентября планируется провести 22-ю Неделю белорусской кухни. Она пройдет под девизом «Щедрая осень!», сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Недели белорусской кухни проходят в Минске ежеквартально с 2013 года. Рестораны и кафе различного формата участвуют в них, чтобы помогать популяризации национальных кулинарных традиций. Гостям предлагают специально разработанные блюда с едиными рецептурой и технологией приготовления.

В ГУПР рассказали, что за все время таких мероприятий более 90 блюд национальной кухни на постоянной основе включены в меню ресторанов и кафе — участников проекта. Кстати, таких с каждым годом становилось больше, потому что и поток посетителей во время Недели белорусской кухни увеличивался.

В 2020 году мероприятие немного поменяло формат: теперь каждое заведение-участник формирует сет из минимум трех блюд белорусской кухни. У каждого кафе и ресторана блюда свои. Принцип гастрономической недели — единая цена, независимо от типа и класса объекта.

Организатор — Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Фото из архива В Минске с 31 августа по 6 сентября планируется провести 22-ю Неделю белорусской кухни. Она пройдет под
 
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