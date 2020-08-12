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Поставить подпись, не видя под чем. Этот случай произошел с Валентиной Щербо
12.08.2020 16:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня у нее пытались взять подпись, не показав, под чем она подписывается. Мать олимпийского чемпиона утром работала на цветочной клумбе рядом с подъездом, а ей предложили опротестовать результаты выборов.
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Сегодня у нее пытались взять подпись, не показав, под чем она подписывается. Мать олимпийского чемпиона утром работала на цветочной клумбе рядом с подъездом, а ей...
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