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Поставить подпись, не видя под чем. Этот случай произошел с Валентиной Щербо

12.08.2020 16:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня у нее пытались взять подпись, не показав, под чем она подписывается. Мать олимпийского чемпиона утром работала на цветочной клумбе рядом с подъездом, а ей предложили опротестовать результаты выборов.
 
 
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Сегодня у нее пытались взять подпись, не показав, под чем она подписывается. Мать олимпийского чемпиона утром работала на цветочной клумбе рядом с подъездом, а ей...
 
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