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Ущерб от ночных беспорядков подсчитывают в Бресте

12.08.2020 16:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Брестский горисполком поступили сотни звонков от брестчан  с просьбой вернуть спокойствие на улицы. Сейчас коммунальщики подсчитывают ущерб. В центре города  были сломаны урны, скамейки, разобрана плитка и бордюры. Как заявил руководитель города,  исполнительная власть готова предоставить площадку для исключительно мирного общения  в цивилизованном формате.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома: "Коль не разрешили митинг,  я буду разрушать скамейки, кидать булыжники в административные здания, личный состав, это потому что мне мало демократии - это абсолютно неправильный посыл. Я считаю,  что здесь нет прямой связи. Власть исполнительная города Бреста в период электоральной кампании, выборного процесса была на рабочих местах и принимала максимальные меры по минимизации какого-то недопонимания".

Затронули также вопрос перебоев с интернетом. В местном отделении связи готовы рассмотреть и отреагировать на все жалобы.

 
Теги: Брест
 
 
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В Брестский горисполком поступили сотни звонков от брестчан  с просьбой вернуть спокойствие на улицы. Сейчас коммунальщики подсчитывают ущерб. В центре города ...
 
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