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Ущерб от ночных беспорядков подсчитывают в Бресте
12.08.2020 16:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Брестский горисполком поступили сотни звонков от брестчан с просьбой вернуть спокойствие на улицы. Сейчас коммунальщики подсчитывают ущерб. В центре города были сломаны урны, скамейки, разобрана плитка и бордюры. Как заявил руководитель города, исполнительная власть готова предоставить площадку для исключительно мирного общения в цивилизованном формате.
Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома: "Коль не разрешили митинг, я буду разрушать скамейки, кидать булыжники в административные здания, личный состав, это потому что мне мало демократии - это абсолютно неправильный посыл. Я считаю, что здесь нет прямой связи. Власть исполнительная города Бреста в период электоральной кампании, выборного процесса была на рабочих местах и принимала максимальные меры по минимизации какого-то недопонимания".
Затронули также вопрос перебоев с интернетом. В местном отделении связи готовы рассмотреть и отреагировать на все жалобы.
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В Брестский горисполком поступили сотни звонков от брестчан с просьбой вернуть спокойствие на улицы. Сейчас коммунальщики подсчитывают ущерб. В центре города ...
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