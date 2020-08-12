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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ущерб от ночных беспорядков подсчитывают в Бресте В Брестский горисполком поступили сотни звонков от брестчан с просьбой вернуть спокойствие на улицы. Сейчас коммунальщики подсчитывают ущерб. В центре города ...

В Брестский горисполком поступили сотни звонков от брестчан с просьбой вернуть спокойствие на улицы. Сейчас коммунальщики подсчитывают ущерб. В центре города были сломаны урны, скамейки, разобрана плитка и бордюры. Как заявил руководитель города, исполнительная власть готова предоставить площадку для исключительно мирного общения в цивилизованном формате.Затронули также вопрос перебоев с интернетом. В местном отделении связи готовы рассмотреть и отреагировать на все жалобы.