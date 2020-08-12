Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наши аграрии уже намолотили более 6 миллионов тон зерна Уборочная страда в Беларуси в самом разгаре. Золото с полей в этом году убирают без потерь. Да и погода позволяет. Наши аграрии уже намолотили более 6 миллионов тон...

Уборочная страда в Беларуси в самом разгаре. Золото с полей в этом году убирают без потерь. Да и погода позволяет. Наши аграрии уже намолотили более 6 миллионов тон зерна. Убрано более 73 % запланированных площадей. В лидерах жатвы Брестская область. Там осталось убрать всего 8 %. Минская область преодолела рубеж в 1,5 млн тонн зерна, Брестская и Гродненская - в миллион. В Гродненской области по-прежнему самые высокие показатели по урожайности. Средняя же по стране почти 38 центнеров с гектара.