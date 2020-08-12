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Наши аграрии уже намолотили более 6 миллионов тон зерна

12.08.2020 16:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уборочная страда в Беларуси в самом разгаре. Золото с полей в этом году убирают без потерь. Да и погода  позволяет. Наши аграрии уже намолотили более 6 миллионов тон зерна. Убрано  более 73 % запланированных площадей. В лидерах жатвы  Брестская область. Там осталось  убрать всего 8 %. Минская область  преодолела рубеж в 1,5 млн тонн зерна, Брестская и Гродненская - в миллион. В Гродненской области  по-прежнему самые высокие показатели по урожайности.  Средняя же по стране  почти 38 центнеров с гектара.

 
 
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Уборочная страда в Беларуси в самом разгаре. Золото с полей в этом году убирают без потерь. Да и погода  позволяет. Наши аграрии уже намолотили более 6 миллионов тон...
 
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