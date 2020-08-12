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«Привезли в СИЗО и били дубинками и ногами». Подростков в Барановичах после «хапуна» отдали родителям
12.08.2020 15:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Барановичах вечером 10 августа силовики задерживали горожан, которые вышли на улицы города. Под всеобщий «хапун» попали и несовершеннолетние, которых днем 11 августа забирали родители под расписку из СИЗО № 6. Intex-press
В 12 часов дня 12 августа к СИЗО № 6 в Барановичах со всех сторон съезжаются автомобили, а у самого входа в здание стоит толпа людей. Все пришли за своими родными: кто за детьми, кто за мужьями, которых задержали 10 августа.
Лица некоторых женщин опухшие от бессонной ночи и слез. Мужчины молчат и нервно курят. Не зная друг друга, но объединенные одной болью, они делятся своими переживаниями, страхами, рассказывают, как узнали о задержаниях близких и где они находятся. «Мне долго не говорили, где мой ребенок». «Меня отправляли по кругу в разных инстанциях до утра». «Мой муж ехал забирать меня с работы, его вытянули из машины. Где он, я узнала, что с машиной — неизвестно».
«Забрали, когда выходил из автобуса»
Из дверей СИЗО выводят мальчика и выкрикивают его фамилию. К нему бросается одна из женщин — судя по всему, мама — и начинает осматривать лицо и руки сына на предмет синяков и ссадин. Сам парень будто теряется в пространстве.
Женщину зовут Елена. Она рассказывает, что ее 13-летнего сына силовики забрали, когда он выходил из автобуса.
— Его просто выхватили, когда он выходил из автобуса. Забрали и избили, — со слезами на глазах говорит Елена.
Горожанка уходит писать заявление о том, что «имеет претензии к внешнему виду ребенка».
«Сделали коридор и били дубинками»
Следом выпускают второго. Это 15-летний Даниил. Он рассказывает, что шел домой и, когда переходил дорогу возле старого парка, к нему подошли милиционеры и отвели «поговорить».
— Я сказал, что иду домой, и предложил посмотреть мои звонки, чтобы они поняли, что я не вру и звонил маме, предупреждал, что скоро буду, — рассказывает Даниил. — Потом подошли люди в форме, заломали руки и повели меня к автозакам. А когда запихивали, то ударили дубинкой.
Его мама Ольга говорит, что о местонахождении сына она узнала только в 10 утра 11 августа.
Парень рассказывает, что ему «досталось не сильно, других ребят били сильнее».
— Когда нас привезли в СИЗО, то силовики сделали коридор и били нас дубинками и ногами, — вспоминает парень.
Все выходящие ребята как один говорили о том, что на них ругались матом, били, проводили через живой коридор силовиков, что им было страшно. Один из ребят говорил, что в глазах силовиков «была ненависть».
К выходящим подходят люди, показывают фотографии своих мужей, знакомых и спрашивают, не видели ли они их в СИЗО. Кого-то узнавали, кого-то нет. Многие родители говорили, что так просто этого не оставят и будут жаловаться.
«Кто-то же должен ответить за это зверство»
Спустя некоторое время выводят еще одного парня. Его зовут Матвей, ему нет 18 лет. К нему подбегает мама. Парень говорит, что с ним все в порядке, но рубашка и майка с пятнами крови говорят об обратном. На его лице ссадины, побит нос. На спине — мама все-таки задрала рубашку, чтобы осмотреть сына, — два следа от дубинок. А еще Матвей прихрамывает. Парень успокаивает мать и говорит, что все в порядке. Вместе они поехали в травмпункт.
— Кто ответит за избиения наших детей?! Ведь кто-то же должен ответить за это зверство, — возмущаются в толпе — и остаются дальше ждать своих у СИЗО.
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«Привезли в СИЗО и били дубинками и ногами». Подростков в Барановичах после «хапуна» отдали родителям
В Барановичах вечером 10 августа силовики задерживали горожан, которые вышли на улицы города. Под всеобщий «хапун» попали и несовершеннолетние, которых днем 11...
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