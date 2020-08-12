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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медовый август! В самом разгаре - второй медосбор На пасеках Минской области стремятся заготовить как можно больше сладкого продукта в этот период, ведь весеннего меда было мало из-за влажной и прохладной погоды....

На пасеках Минской области стремятся заготовить как можно больше сладкого продукта в этот период, ведь весеннего меда было мало из-за влажной и прохладной погоды. В Пуховичском районе до конца лета планируется заготовить более трех с половиной тонн витаминного продукта. К процессу медосбора присоединился