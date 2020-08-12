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Медовый август! В самом разгаре - второй медосбор

12.08.2020 16:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На пасеках Минской области стремятся заготовить как можно больше сладкого продукта в этот период, ведь весеннего меда было мало из-за влажной и прохладной погоды. В Пуховичском районе до конца лета планируется заготовить более трех с половиной тонн витаминного продукта. К процессу медосбора присоединился Илья Цветков (видео).
 
 
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На пасеках Минской области стремятся заготовить как можно больше сладкого продукта в этот период, ведь весеннего меда было мало из-за влажной и прохладной погоды....
 
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