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Каждый день к общереспубликанскому караваю добавляется свыше 230 тысяч тонн зерна

12.08.2020 16:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Каждый день к общереспубликанскому караваю добавляется свыше 230 тысяч тонн зерна. В Могилевской области убрано почти 60% площадей под хлеб. Еще треть - впереди. В большинстве хозяйств справились с госзаказом. И помогают им, в том числе, семейные экипажи. Для Андрея Делешкова из филиала Дуброва - это уже 15-я уборочная. И первый сезон - в экипаже с супругой. По данным Областного комитета профсоюзов, в регионе на уборке задействована тысяча комбайнов - это свыше 1700 механизаторов, а также 790 водителей.

 
 
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Каждый день к общереспубликанскому караваю добавляется свыше 230 тысяч тонн зерна. В Могилевской области убрано почти 60% площадей под хлеб. Еще треть - впереди. В...
 
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