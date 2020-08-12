Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Каждый день к общереспубликанскому караваю добавляется свыше 230 тысяч тонн зерна Каждый день к общереспубликанскому караваю добавляется свыше 230 тысяч тонн зерна. В Могилевской области убрано почти 60% площадей под хлеб. Еще треть - впереди. В...

Каждый день к общереспубликанскому караваю добавляется свыше 230 тысяч тонн зерна. В Могилевской области убрано почти 60% площадей под хлеб. Еще треть - впереди. В большинстве хозяйств справились с госзаказом. И помогают им, в том числе, семейные экипажи. Для Андрея Делешкова из филиала Дуброва - это уже 15-я уборочная. И первый сезон - в экипаже с супругой. По данным Областного комитета профсоюзов, в регионе на уборке задействована тысяча комбайнов - это свыше 1700 механизаторов, а также 790 водителей.