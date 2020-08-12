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Корреспондента TUT.BY в Бресте отпустили. При задержании он был в жилете, его били, техника изъята

12.08.2020 18:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Корреспондента TUT.BY в Бресте Станислава Коршунова отпустили. По словам представителей милиции Бреста, наш корреспондента перепутали с другим человеком — подозреваемым по уголовному делу об организации массовых беспорядков. Об этом ему стало известно сегодня при освобождении. При задержании Станислав был в жилете, его били.

Станислава жестко задержали вечером 11 августа при освещении акции протеста (которая к тому моменту еще не началась) на улице Советской в Бресте. По слова очевидцев, целенаправленно к нему бросились около 10 омоновцев.

— Заломали руки, потащили к бусу. Уперли головой в бус, сорвали с шеи бейдж со служебным удостоверением и фотоаппарат, со спины — рюкзак с техникой. Били резиновыми дубинками по ногам и пояснице, — рассказывает Станислав.

Мы обращаем внимание на то, что все это время Станислав был в жилете с большими надписями TUT.BY на спине и груди.

Корреспондента TUT.BY с другими задержанными отвезли и бросили в гараж Ленинского РОВД Бреста. Там задержанные провели три часа, после этого Станислава и некоторых других отправили в камеру. При досмотре ему сказали, что он задержан по административной статье 23.34 об участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Ночь и сегодняшний день Станислав Коршунов провел в камере с еще пятью задержанными парнями.

— Потом меня позвали, дали подписать документ, в котором говорится, что я задерживался в рамках статьи 108 УПК РБ — как подозреваемый по уголовному делу об организации массовых мероприятий. По словам сотрудников милиции, меня перепутали с другим человеком — в зеленом жилете (жилеты журналистов TUT.BY — ярко синего цвета с огромными логотипами с обеих сторон. — Прим. ред.), извинились, вернули шнурки и отпустили.

Вся техника Станислава — фотоаппаратура, смартфон, даже смарт-часы — находятся в Следственном комитете. Они, как пояснили нашему корреспонденту, изъяты в рамках уголовного дела.


Фото носит иллюстративный характер. Сделано в Бресте 11 августа. Автор: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка, — такую установку своим подчиненным дал сегодня министр Юрий Караев на рабочем совещании.

Вот здесь можно прочитать о задержанных и избитых за последние дни журналистах.

Пропавший 10 августа редактор издания «Наша Ніва» Егор Мартинович освобожден сегодня после обеда, он находился в Жодино.

 
Теги: Брест
 
 
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«Заломали руки, потащили к бусу. Уперли головой в бус, сорвали с шеи бейдж со служебным удостоверением и фотоаппарат, со спины - рюкзак с техникой. Били резиновыми...
 
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