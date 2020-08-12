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Обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии

12.08.2020 18:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С жилищно-коммунальными, юридическими, бытовыми и другими вопросами, которые действительно волнуют, можно обратиться к представителям власти и на прямые телефонные линии. Они пройдут и в эту субботу, 15 августа. В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. Жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Александр Кручанов. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.

 
 
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С жилищно-коммунальными, юридическими, бытовыми и другими вопросами, которые действительно волнуют, можно обратиться к представителям власти и на прямые...
 
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