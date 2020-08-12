Ведущий программы «Арсенал» на «Беларусь 1» ушел с канала и записал видеообращение к военным

Источник материала: Tut.by

Владимир Бурко — ведущий программы «Арсенал» на «Беларусь 1» — ушел с телеканала. Об этом он написал на своей странице в Facebook. С информацией об увольнении ведущий выложил пост-обращение к белорусским военным.



Скриншот видео программы «Арсенал» за 19 июля 2020 года

В своем посте Владимир написал, что вел программу «Арсенал» на «Беларусь 1» и «негласно был медийным лицом Министерства обороны». В своем посте он сообщил, что ушел из телепроекта, «ушел сам, не без приключений, но ушел».

— Пять лет я с очень серьезным лицом рассказывал о том, что наша армия самая доблестная и сильная, наша военная техника самая современная, а весь высший офицерский состав — пример для подражания, — рассказал Владимир в своем видеообращении. — Пять лет я читал новости, которые добровольно-принудительно утром в воскресенье смотрел весь личный состав Вооруженных сил. Пять лет — это больше трех поколений призывников, которые служили полтора года во всех видах и родах войск.

Видео со страницы Владимира Бурко в Facebook:

По словам Владимира, он никогда бы не подумал, что солдаты и техника, о которых он рассказывал, могут быть применены против своего народа — против мирного населения, женщин и детей.

— Я хочу обратиться к военным: солдатам и офицерам, — говорит Владимир. — Вы ждете приказа, и вы прекрасно понимаете, каким будет этот приказ. И вы осознаете, какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, которые просто хотели, чтобы их мнение было услышано, — и в итоге они могут получить от вас пулю.

Ведущий просит солдат и офицеров одуматься, пока не поздно. А также донести до Совета безопасности и своего руководства, что их методы и методы смежных структур «являются варварскими и антигуманными».

— Среди верхушки Министерства обороны много разных людей. Мне кажется, как и во всех структурах, есть лизоблюды и карьеристы, но есть и настоящие офицеры, которые прошли войны, видели лицо смерти, и таких офицеров большинство, — продолжил Владимир. — Я прошу вас принять верное решение, решение, которым мы, белорусы, будем гордиться, потому что пока только нарастает ненависть от того, что мы видим. Защитите свой народ.

В видеообращении ведущий также попросил помощи у людей, «которых знает и уважает». Это госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, министр обороны Виктор Хренин, депутат Палаты представителей, экс-глава Генштаба Беларуси Олег Белоконев.

— Никто не хочет войны. Все акции проходят и будут проходить мирно, — отмечает Владимир Бурко. — Люди хотят справедливости, люди просят их не обманывать, люди просят свободы. За последний пункт — за свободу — отвечаете именно вы, так что я уверен, все получится. Мы всегда рядом, и, если что, мы вам поможем.

Напомним, ранее о своем уходе с государственного телевидения заявили ряд ведущих, включая шоумена Евгения Перлина.