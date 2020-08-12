В Сети сообщили о выстрелах и лежащем на земле сотруднике ГАИ в Минске. В МВД рассказали, что произошло

Источник материала: Tut.by

В Сети появилось фото лежащего на земле сотрудника ГАИ, которого обступили несколько сотрудников ОМОНа. Сообщалось, что в него стреляли. Произошло это в районе гостиницы «Юбилейной», на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске. Эту информацию в МВД не подтвердили. Там рассказали, что сотрудника сбила машина.



Скриншот из видео МВД

Все случилось в районе гостиницы «Юбилейной», на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей. Очевидцы сообщают, что слышали несколько выстрелов, после этого увидели лежащего на земле сотрудника ГАИ, которого обступили сотрудники ОМОН.

— Я живу в доме № 27 на проспекте Победителей. Услышал три выстрела. Сразу же подскочил, подошел к окну. На земле лежал человек — далековато было, сотрудник ГАИ это или нет, я сразу не рассмотрел, — рассказывает минчанин Алексей. — Пока ходил по квартире, искал, через что можно посмотреть, чтобы лучше видеть, он уже или перебрался сам, или его перенесли на траву, рядом было несколько ОМОНовцев. Нашел, через что посмотреть, увидел, что у него на спине написано ДПС. Когда приехала скорая — через минут 10, у него уже была перебинтована нога.

Алексей говорит, вероятно, куда-то мог стрелять сам сотрудник ГАИ.

— ГАИ с часов шести вечера останавливала практически все проезжающие машины, которые ехали со стороны проспекта Независимости в сторону стелы. Вероятно, кто-то не остановился и за неповиновение они могли применить табельное оружие, — продолжает Алексей. — Он точно остался живой. Никто крепко не паниковал. Он сидел на траве до приезда скорой, даже не лежал. Красное пятно под ним, которое я сразу принял за кровь, оказалось просто подстилкой, на которую его посадили.

МВД информацию о том, что в сотрудника ГАИ стреляли, не подтвердило.

— Его сбила машина, — сказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По данным ведомства, 12 августа, около 20.00, на пересечении ул. Мельникайте и проспекта Победителей мужчина за рулем Skoda наехал на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Для остановки машины сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие. Пострадавшему сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он доставлен в медучреждение.