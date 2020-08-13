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Задержали врача-реаниматолога Богдана Шильниковского. Он был на акции солидарности медиков

13.08.2020 06:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске после акции солидарности медиков задержали врача-анестезиолога Богдана Шильниковского. Об этом TUT.BY сообщил его друг, информацию подтвердили коллеги.


Минск, 12 августа 2020 года

12 августа у Белорусского государственного медицинского университета прошла акция солидарности, на которой собралось более 200 медиков в белых халатах. На протяжении часа они стояли на проспекте Дзержинского, некоторые держали в руках плакаты с надписями «Врачи против насилия», «Остановите насилие». К собравшимся приезжал министр здравоохранения Владимир Караник.

Акция вскоре закончилась, врачи стали расходиться. После этого Богдана Шильниковского задержали на парковке у Студенческой деревни.

— Он разговаривал с ребятами возле общежития БГМУ, подбежали сотрудники в штатском и увели. На всякий случай: при задержании он не сопротивлялся и ничего не выкрикивал, — говорят коллеги.


Фото со страницы Богдана Шпильниковского в Facebook

Друг Богдана описывает эту ситуацию более подробно:

— Мы собирались уезжать на автомобиле. Богдан попросил остановиться, чтобы попрощаться с ребятами. Вышел из машины, подошел к коллегам и их авто. В это время перед нами выехал микроавтобус и легковая машина. Оттуда выбежали люди в штатском и масках. Ребят положили на землю лицом вниз. Применяли дубинки. Потом подошли ко мне, спросили, кого жду и знаю ли кого-то. Я сказал, что знаю, меня вытащили из машины, уволокли и уложили рядом с ними. Что было далее, я не мог видеть. Обыскали машину. Когда мне разрешили встать, Богдана уже не было. Его коллеги ответили: забрали со словами, будто он организатор всего этого. Все документы остались в машине.

Богдану Шильниковскому 28 лет, он работает реаниматологом-анестезиологом в Больнице скорой медицинской помощи и в 5-м родильном доме.

Телефон Богдана, по словам коллег, сейчас не отвечает. Где он находится, его близкие не знают.

Вечером 12 августа в официальном телеграм-канале Минздрава появилось заявление министра здравоохранения Владимира Караника. Он назвал акцию солидарности медиков четко срежисиррованным мероприятием.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Обидно понимать, что наших коллег используют для создания картинки и провоцирования силового ответа представителей органов внутренних дел. Удивительно осознавать, что люди, выступающие против насилия, отказываются разговаривать и решать проблемы. Ведь умение разговаривать и слышать — главный метод профилактики насилия. Удивительно видеть, как организаторы выставляют наших сотрудников для лучшего кадра, представляя это как стихийную акцию — «станьте ровно, подвиньтесь в сторону, поднимите плакат, не разговаривайте…» — заявил глава Минздрава.

По его мнению, значительная часть участников действительно пришли с добрыми намерениями: «Но наличие хотя бы нескольких провокаторов среди вас — увы, способно спровоцировать силовой ответ представителей органов правопорядка. У организаторов (в этот раз) цветная и кровожадная картинка не получилась. И, к счастью для нас, никто из наших коллег не пострадал».

Он обратился к работникам системы здравоохранения

— Нам дорог и нужен каждый из вас! Мы — за цивилизованный путь решения споров!
Если у вас есть вопросы или нерешенные проблемы, которые требуют обсуждения, мы готовы встречаться — как с каждым из вас отдельно, так и с коллективами.
Коллеги, не дайте себя втянуть в игру, правил которой вы не понимаете, а что еще хуже — в игру без правил. В противном случаем проиграем все мы! — заявил Караник.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске после акции солидарности медиков задержали врача-анестезиолога Богдана Шильниковского. Об этом TUT.BY сообщил его друг и подтвердили коллеги.
 
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