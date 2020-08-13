В милиции сообщили о задержании изготовителей «коктейля Молотова»

Источник материала: Tut.by

Вечером 12 августа силовики задержали двоих минчан, которые наполняли бутылки зажигательной смесью, сообщает пресс-служба МВД.

Задержание произошло около 19.40 на улице Якубовского в Минске. Задержанным парням 18 и 19 лет, один работает на стройке, второй безработный. При осмотре в их пакетах силовики нашли 10-литровую канистру с бензином и бутылку растительного масла.

«Задержанные рассказали, что на одном из телеграмм-каналов увидели рецепт „коктейля Молотова“ и решили его изготовить, чтобы использовать на массовых мероприятиях против сотрудников правоохранительных органов. Со слов минчан, на ближайшей АЗС они приобрели необходимые ингредиенты и направились к автостоянке. Найденные там пустые бутылки планировалось заполнить горючей смесью, однако довести задуманное до конца помешал ОМОН», — сообщили в ведомстве.

Парни находятся во Фрунзенском РУВД столицы, решается вопрос о признании их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков.