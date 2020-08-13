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В милиции сообщили о задержании изготовителей «коктейля Молотова»
13.08.2020 06:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 12 августа силовики задержали двоих минчан, которые наполняли бутылки зажигательной смесью,
Задержание произошло около 19.40 на улице Якубовского в Минске. Задержанным парням 18 и 19 лет, один работает на стройке, второй безработный. При осмотре в их пакетах силовики нашли 10-литровую канистру с бензином и бутылку растительного масла.
«Задержанные рассказали, что на одном из телеграмм-каналов увидели рецепт „коктейля Молотова“ и решили его изготовить, чтобы использовать на массовых мероприятиях против сотрудников правоохранительных органов. Со слов минчан, на ближайшей АЗС они приобрели необходимые ингредиенты и направились к автостоянке. Найденные там пустые бутылки планировалось заполнить горючей смесью, однако довести задуманное до конца помешал ОМОН», — сообщили в ведомстве.
Парни находятся во Фрунзенском РУВД столицы, решается вопрос о признании их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков.
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Вечером 12 августа силовики задержали двоих минчан, которые наполняли бутылки зажигательной смесью.
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