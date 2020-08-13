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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почти тысяча триста субъектов хозяйствования получили помощь в рамках указа "О поддержке экономики" Почти 1 300 субъектов хозяйствования получили помощь в рамках указа "О поддержке экономики", принятого на фоне пандемии. Об этом в интервью нашему телеканалу...

Почти 1 300 субъектов хозяйствования получили помощь в рамках указа "О поддержке экономики", принятого на фоне пандемии. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал замминистра экономики Дмитрий Ярошевич. Он отметил эффективность введения налоговых льгот и рассрочек для поддержки предприятий. Они дали возможность не останавливать производства и помогут выйти на уверенные темпы восстановления экономики.В целом ВВП Беларуси с учетом негативных факторов по итогам полугодия сложился на уровне 98,3 %. По словам замминистра, стабильные темпы роста Минэкономики фиксируют в сельском хозяйстве, строительстве, а также IT.