|
Почти тысяча триста субъектов хозяйствования получили помощь в рамках указа "О поддержке экономики"
13.08.2020 09:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПочти 1 300 субъектов хозяйствования получили помощь в рамках указа "О поддержке экономики", принятого на фоне пандемии. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал замминистра экономики Дмитрий Ярошевич. Он отметил эффективность введения налоговых льгот и рассрочек для поддержки предприятий. Они дали возможность не останавливать производства и помогут выйти на уверенные темпы восстановления экономики.
Дмитрий Ярошевич, замминистра экономики Беларуси: "Хороший, очень важный сигнал - взаимодействие с международными финансовыми организациями, например, с Европейским банком реконструкции и развития. За полгода на 150 миллионов евро заключено контрактов. Это хороший сигнал. Это означает, что не только мы верим, но и международные партнеры верят, что экономика Беларуси будет развиваться".
В целом ВВП Беларуси с учетом негативных факторов по итогам полугодия сложился на уровне 98,3 %. По словам замминистра, стабильные темпы роста Минэкономики фиксируют в сельском хозяйстве, строительстве, а также IT.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти 1 300 субъектов хозяйствования получили помощь в рамках указа "О поддержке экономики", принятого на фоне пандемии. Об этом в интервью нашему телеканалу...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)