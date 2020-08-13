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Почти тысяча триста субъектов хозяйствования получили помощь в рамках указа "О поддержке экономики"

13.08.2020 09:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почти 1 300 субъектов хозяйствования получили помощь в рамках указа "О поддержке экономики", принятого на фоне пандемии. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал замминистра экономики Дмитрий Ярошевич. Он отметил эффективность введения налоговых льгот и рассрочек для поддержки предприятий. Они дали возможность не останавливать производства и помогут выйти на уверенные темпы восстановления экономики.

Дмитрий Ярошевич,  замминистра экономики Беларуси: "Хороший, очень важный сигнал - взаимодействие с международными финансовыми организациями, например, с Европейским банком реконструкции и развития. За полгода на 150 миллионов евро заключено контрактов. Это хороший сигнал. Это означает, что не только мы верим, но и международные партнеры верят, что экономика Беларуси будет развиваться".

В целом ВВП Беларуси с учетом негативных факторов по итогам полугодия сложился на уровне 98,3 %. По словам замминистра, стабильные темпы роста Минэкономики фиксируют в сельском хозяйстве, строительстве, а также IT.

 
 
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Почти 1 300 субъектов хозяйствования получили помощь в рамках указа "О поддержке экономики", принятого на фоне пандемии. Об этом в интервью нашему телеканалу...
 
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