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За 3 дня на сотрудников органов внутренних дел совершено 10 умышленных наездов автомобилями

13.08.2020 09:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К сожалению, не обошлось и без инцидентов на дороге. В МВД сообщают, что за 3 дня на сотрудников органов внутренних дел совершено 10 умышленных наездов автомобилями. Так, накануне вечером, телеграм-каналы облетела новость, что в Минске якобы застрелили милиционера. Впрочем, уже в скором времени в МВД пояснили, что на пересечении улиц Мельникайте и проспекта Победителей в Минске, 45-летний мужчина, управляя автомобилем "шкода", совершил наезд на сотрудника ГАИ. Нарушитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Для остановки транспортного средства сотрудники применили табельное оружие. Правоохранителю оказана помощь, он доставлен в медучреждение.

Тем же вечером в Барановичах водитель авто наехал на сотрудника милиции и пытался скрыться

Сотрудники ГАИ начали преследование. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал. Правоохранители использовали оружие, прострелив колесо. Машина остановилась, но водитель бросил авто и скрылся. В настоящее время он разыскивается. Сотрудник милиции в больнице.

В Пинске задержали мужчину, который пытался напасть на сотрудника ГАИ с ножом

Около 22 часов на улице Первомайская внимание инспекторов привлекли нетрезвые нарушители дорожного движения. Во время разбирательства один из мужчин начал проявлять агрессию и выдвинулся на сотрудника ГАИ с ножом. Пешеход не реагировал на предупреждения. 30-летний пинчанин задержан, на месте происшествия работают следователи.

Появляется большое количество фейков

Накануне вечером некоторые интернет-ресурсы опубликовали информацию о том, что в Минске задержан журналист. Герой истории якобы рассказал, что сотрудник ГАИ угрожал ему пистолетом, бил по машине, а в отношении пассажира применил силу. По данным МВД никаких пистолетов и побоев не было. На проспекте Дзержинского в Минске сотрудники ГАИ попытались остановить машину "ниссан" для проверки документов. За рулем находилась минчанка, которая проигнорировала неоднократные требования об остановке. Милиционеры начали преследовать автомобиль, пока он не остановился. Уже во время проверки документов женщина зажала руку сотрудника стеклом и начала движение. В итоге водитель и пассажир машины доставлены в Московское РУВД для разбирательства.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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К сожалению, не обошлось и без инцидентов на дороге. В МВД сообщают, что за 3 дня на сотрудников органов внутренних дел совершено 10 умышленных наездов автомобилями....
 
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