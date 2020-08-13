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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Накануне вечером и ночью в Беларуси протестующие вновь устроили беспорядки В целом волнения стали менее массовыми. Тем не менее, некоторые участники несанкционированных акций были настроены агрессивно. Некоторые группы людей скрывали...

В целом волнения стали менее массовыми. Тем не менее, некоторые участники несанкционированных акций были настроены агрессивно. Некоторые группы людей скрывали свои лица за масками, преграждали улицы, не давая проехать не только служебному транспорту, но и гражданским машинам, устраивали сильные заторы. Когда правоохранители пытались нормализовать ситуацию, в них летели камни.Несмотря на то, что протесты якобы носили мирный характер, в ряде городов были замечены отряды агрессивно настроенных людей в масках и капюшонах. Зачастую они были подпитаны алкоголем. Звучали лозунги и призывы к активным действиям, люди жгли фаеры, бросали камни, нападали на сотрудников милиции. Что примечательно, когда на место беспорядков прибывали сотрудники ОМОНа, те самые заводилы ретировались, по сути, подставляя обычных прохожих.