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В субботу новая серия проекта "На контроле Президента" о работе студотрядов
13.08.2020 10:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"На контроле Президента"Студотряды работают по всей стране. Жаркий трудовой период этим летом у тысяч студентов со всей Беларуси. Подробнее о масштабном движении расскажем в субботу в новой серии проекта
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