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"На контроле Президента"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В субботу новая серия проекта "На контроле Президента" о работе студотрядов "Атлант" стал местом встречи для 8 сотен студотрядовцев со всей страны. На заводе реализуют международный трудовой проект "Атлант-2020". Для предприятия это выгодно:...

стал местом встречи для 8 сотен студотрядовцев со всей страны. На заводе реализуют международный трудовой проект "Атлант-2020". Для предприятия это выгодно: холодильники - товар сезонный - летом спрос гораздо выше. Отсюда и потребность в молодых кадрах. Каждого студента в течение недели обучает опытный наставник, а после принимает практический экзамен. Только после этого начинающие специалисты приступают к работе в полную силу. При этом компания несет ответственность за качество выпускаемой продукции.Студотряды работают по всей стране. Жаркий трудовой период этим летом у тысяч студентов со всей Беларуси. Подробнее о масштабном движении расскажем в субботу в новой серии проекта