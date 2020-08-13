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Протесты в Бресте разгоняли в том числе военные. Приказ о мобилизации 38-й дшб отдал глава УВД Астрейко

13.08.2020 08:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Приказ о мобилизации 38-й дшб отдал глава УВД Александр Астрейко, но бросать десантников на «амбразуру» никто не собирается. Военнослужащие 38-й бригады заняты лишь в оцеплении отдельных участков города и находятся там для поддержания правопорядка. Об этом Александр Астрейко заявил, отвечая на вопрос корреспондента «Вечерки».


Протесты в Бресте 10 августа

— В СМИ до 9 августа было предупреждение и разъяснение о том, что в случае попытки дестабилизации ситуации в стране будут приняты все меры профилактического воздействия и все подразделения силового блока, которые позволят одномоментно и в кратчайшие сроки навести порядок. Поэтому 10 августа использовались подразделения 38-й бригады. Это решение было принято, чтобы пресечь насилие, которое носило крайне агрессивный характер, угрожало большому количеству людей и могло перерасти в еще большие беспорядки, и чтобы с целью профилактики воспользоваться тем количеством военнослужащих, которое есть. На фото и видео, которые есть в интернете, видно, что подразделения 38-й дшб использовались только для оцепления тех участков, где был наведен порядок, чтобы не дать правонарушителям вернуться туда. Это дополнительный физический контроль, — прокомментировал ситуацию Александр Астрейко.

— Кем было принято решение о мобилизации бойцов 38-й бригады?

— Решение принималось мной в рамках мероприятий по охране общественного правопорядка на территории города и области, — ответил начальник УВД.

 
Теги: Брест
 
 
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По его словам, людей предупреждали, что для поддержания порядка будут использоваться все ресурсы внутренних войск и армии.
 
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