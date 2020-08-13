|
Фотофакт: глава штаба Бабарико пришла на акцию возле Комаровского рынка
13.08.2020 12:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг – Sputnik. Глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова пришла на мирную акцию возле Комаровского рынка, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как и накануне, акция прошла возле Комаровского рынка
В четверг утром на площади возле рынка собрались женщины. Многие пришли в белой одежде и принесли цветы. Они выстроили в шеренгу и подняли букеты вверх.
К Комаровскому рынку Мария Колесникова также прибыла с цветами. Она поприветствовала собравшихся. После колонна направилась в сторону проспекта Независимости.
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники называют акцию мирным митингом
Первая мирная
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С утра на площади возле рынка собрались женщины, многие пришли в белой одежде и принесли с собой цветы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)