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Фотофакт: глава штаба Бабарико пришла на акцию возле Комаровского рынка

13.08.2020 12:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова пришла на мирную акцию возле Комаровского рынка, передает корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко
Как и накануне, акция прошла возле Комаровского рынка

В четверг утром на площади возле рынка собрались женщины. Многие пришли в белой одежде и принесли цветы. Они выстроили в шеренгу и подняли букеты вверх.

К Комаровскому рынку Мария Колесникова также прибыла с цветами. Она поприветствовала собравшихся. После колонна направилась в сторону проспекта Независимости.

© Sputnik / Виктор Толочко
Участники называют акцию мирным митингом

Первая мирная акция женщин состоялась в среду. Собравшиеся называют свой выход не протестом, а мирным митингом. Они сообщили, что выступают за мирные события и за пересмотр результатов голосования президента. Акция прошла в Минске и ряде белорусских городов, в некоторых из них участники были разогнаны через несколько минут после ее начала.

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Теги: Минск
 
 
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С утра на площади возле рынка собрались женщины, многие пришли в белой одежде и принесли с собой цветы.
 
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