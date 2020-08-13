Фотофакт: глава штаба Бабарико пришла на акцию возле Комаровского рынка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова пришла на мирную акцию возле Комаровского рынка, передает корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко Как и накануне, акция прошла возле Комаровского рынка

В четверг утром на площади возле рынка собрались женщины. Многие пришли в белой одежде и принесли цветы. Они выстроили в шеренгу и подняли букеты вверх.

К Комаровскому рынку Мария Колесникова также прибыла с цветами. Она поприветствовала собравшихся. После колонна направилась в сторону проспекта Независимости.

© Sputnik / Виктор Толочко Участники называют акцию мирным митингом

Первая мирная акция женщин состоялась в среду . Собравшиеся называют свой выход не протестом, а мирным митингом. Они сообщили, что выступают за мирные события и за пересмотр результатов голосования президента. Акция прошла в Минске и ряде белорусских городов , в некоторых из них участники были разогнаны через несколько минут после ее начала.

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