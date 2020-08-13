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Кусочек неба старого волшебника

13.08.2020 — Новости Общества | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Кусочек неба старого волшебника

Когда у Василия  ушла из жизни жена, он редко появлялся на людях. Односельчане, наблюдая, как он подолгу стоит в своём саду и будто разговаривает с деревьями, стали предполагать, что у бедняги с головой творится что-то неладное.  А у него с каждым деревом была связана своя история. Вот эту яблоню они вместе с Верочкой посадили в первую их весну после свадьбы. Под этой вишней она сказала ему, что у них будет ребёнок. А вот там, в дальнем углу сада, под грушей, он еле успел остановить её, когда она, потеряв нерождённого сына, едва руки на себя не наложила.

После смерти Верочки  Василий стал часами пропадать в саду: там его слушали деревья, а он слушал их.

– Ты чья такая будешь? – Василий с интересом смотрел на маленькую чумазую девочку, которая  сидела под кустом смородины и ртом ловила спелые чёрные ягоды.

– Я … Колина.

Колю хорошо знали в деревне.  «Славился» тем, что рюмку любил больше, чем семью, ни на одной работе долго не задерживался и характер имел взрывной, так что Маше (так звали девочку) не раз приходилось скрываться от гнева отца под кустами в саду дядьки Василия, а потом наблюдать, как мать, тихая, запуганная женщина, тщательно маскирует синяк под глазом.

Василий порылся в карманах, нашел несколько карамелек и угостил девочку. Так они и подружились.  Василий рассказывал Маше разные истории, кормил салом, угощал конфетами и казался ей добрым волшебником. Когда девочка однажды сказала ему об этом, он  посмотрел на небо, загадочно улыбнулся и ответил:

– Все мы волшебники. Каждый имеет свой кусочек неба и звезду, на которой живет его ангел. Он видит, когда человеку тяжело, и прилетает, чтобы помочь.

Маша была ещё школьницей, когда в семье произошла трагедия, на языке юристов звучавшая как «убийство по неосторожности». Беспутного отца посадили в тюрьму, а девочку забрала крёстная. Маша скучала по дому,  саду и дяде Василию.  Вечерами девочка тихонько выходила во двор и искала на небе свою звезду. Она помнила: если найдет звезду, то найдет и своего ангела.

Ангел-хранитель появился, когда Маша училась в институте. Им оказался одногруппник Андрей. Он окружил девушку заботой и вниманием, подарил тепло семейного очага. Свою дочь Маша и Андрей назвали  Василисой в честь дяди Василия. «В знак благодарности за его доброе сердце и нехитрые гостинцы», – говорили они.

Василисе шел третий год, когда Маша решила показать семье свою родину. Родительское подворье встретило негостеприимно: отец умер в тюрьме, бесхозный дом обглодали дожди и состарило время. Зато в саду дяди Василия бушевала весна. Хозяин сидел на скамейке и что-то чертил палочкой на песке.

– Здравствуйте, дядя Василий. Узнаёте меня? Я  Маша.

 – Да какой я уже дядя? Дед я. Ноги меня, Машенька, не держат. И сад давно не плодоносит, тоже состарился, – на глазах у  Василия выступили слезы.

– Мы Вам гостинцев привезли. Немножко побудем и поедем на ночлег в город.

– Куда поедете? Разве у меня дома не хватит?

Мария возилась у плиты, Андрей чинил калитку, Василиса подбежала к Василию, остановилась, робко коснулась руки.

– Дед …

– Теперь и умирать не жалко, – улыбнувшись, произнес Василий.

– Что Вы такое говорите?! Мы будем к Вам в гости приезжать. А помните истории, которые Вы мне рассказывали? Если бы Вы знали, как помогали мне в жизни Ваши звезды и ангелы. Теперь должны Василиске рассказать.

Гости  пошли спать, а  Василия сон не брал. «Бывает, родные дети родителей сторонятся, – думал он. – А Мария – чужая, но не забыла».  Он даже и не предполагал, что это награда за  кусочек неба и сказку про ангела.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

Фото из открытых источников (иллюстрация).

 
 
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