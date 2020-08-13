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В Могилеве за участие в незаконном мероприятии судят уже 231 человека. Среди них - журналисты

13.08.2020 12:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве продолжаются суды над задержанными на улицах гражданами. В списке рассматриваемых дел — еще 73 фамилии людей, которых обвиняют в участии в несанкционированном мероприятии. Итого точно известно, что за нарушение закона о массовых мероприятиях в Могилеве за 3 дня задержали 231 человека, но этот список еще не полный.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вчера, 12 августа, решение вынесли в отношении еще 16 человек. Сегодня, 13 августа, будут рассматривать дела 57 человек. Среди них — журналисты телеканала «Белсат» Алина Скребунова и Александр Сидоревский. В нарушении закона о массовых мероприятиях обвиняют и режиссера областного драмтеатра Владимира Петровича и главу «Таварыства беларускай мовы» Олега Дьячкова — их задержали во время экскурсии на улице Ленинской 11 августа.

Все суды проходят в могилевских изоляторе временного содержания и в тюрьме, где содержатся задержанные.

За обновлением списков рассматриваемых дел об обвинении в участии в несанкционированном мероприятии следят волонтеры лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна» в Могилеве.







Напомним, выборы президента Беларуси 9 августа в Могилеве закончились массовыми задержаниями людей в центре города. Вечером, примерно с 20.30 и до полуночи, людей задерживали на площади около торгового центра «Атриум», на улице Первомайской и Ленинской. В автозаках и автобусах их доставляли в Ленинский РОВД Могилева.

Вечером 10 августа ситуация повторилась — люди снова вышли протестовать.

Вечером 11 августа в Могилеве снова работал ОМОН, но массовых протестов не наблюдалось. Движение в центре города, в отличие от двух предыдущих дней, не перекрывали. Но все заведения вечером были закрыты. Происходили точечные задержания людей.

12 августа женщины по всей Беларуси вышли на улицы с цветами в знак протеста против жестокости силовиков. В Могилеве эта акция прошла дважды, причем вылилась в молодежную «тусовку» и салочки с ОМОНом. Были задержания, точное число задержанных неизвестно.

Если ваш близкий человек в Могилеве пропал

и вы до сих пор ничего о нем не знаете — звоните в милицию.

Ленинский РОВД — ул. Тимирязевская, 16. Оперативно-дежурная служба: +375 222 64-40-19, +375 29 744−98−44. Начальник Ленинского РОВД Виктор Викторович Никифоров +375 222 64-43-22.

Октябрьский РОВД — пер. 1-й Брикетный, 11. Оперативно-дежурная служба: +375 222 42-70-00. Начальник Октябрьского РОВД Александр Сергеевич Сильванович +375 222 73-98-98.

Отдел оперативно-дежурной службы УВД Могилевского облисполкома +375 222 31-07-87. Начальник УВД Могоблисполкома — Игорь Викторович Щербаченя +375 222 22-80-87.

Могилевский ИВС — ул. Крупской, 99Б, +375 222 24-73-78.

Телефон доверия МВД +375 17 218−72−22.

Контакты правозащитников в Могилеве: Алексей Колчин — +375 29 624−92−72, Борис Бухель — +375 29 133−75−50.

 
Теги: Могилев
 
 
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В нарушении закона о массовых мероприятиях обвиняют и режиссера областного драмтеатра Владимира Петровича и главу «Таварыства беларускай мовы» Олега Дьячкова -...
 
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