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В Могилеве за участие в незаконном мероприятии судят уже 231 человека. Среди них - журналисты
13.08.2020 12:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве продолжаются суды над задержанными на улицах гражданами. В списке рассматриваемых дел — еще 73 фамилии людей, которых обвиняют в участии в несанкционированном мероприятии. Итого точно известно, что за нарушение закона о массовых мероприятиях в Могилеве за 3 дня задержали 231 человека, но этот список еще не полный.
Вчера, 12 августа, решение вынесли в отношении еще 16 человек. Сегодня, 13 августа, будут рассматривать дела 57 человек. Среди них — журналисты телеканала «Белсат» Алина Скребунова и Александр Сидоревский. В нарушении закона о массовых мероприятиях обвиняют и режиссера областного драмтеатра Владимира Петровича и главу «Таварыства беларускай мовы» Олега Дьячкова — их
Все суды проходят в могилевских изоляторе временного содержания и в тюрьме, где содержатся задержанные.
За обновлением списков рассматриваемых дел об обвинении в участии в несанкционированном мероприятии следят волонтеры лишенного аккредитации правозащитного центра
Напомним, выборы президента Беларуси 9 августа в Могилеве
Вечером 10 августа ситуация повторилась —
Вечером 11 августа
12 августа женщины по всей Беларуси вышли на улицы с цветами в знак протеста против жестокости силовиков. В Могилеве эта акция прошла дважды, причем вылилась в
Если ваш близкий человек в Могилеве пропал
и вы до сих пор ничего о нем не знаете — звоните в милицию.
Ленинский РОВД — ул. Тимирязевская, 16. Оперативно-дежурная служба: +375 222 64-40-19, +375 29 744−98−44. Начальник Ленинского РОВД Виктор Викторович Никифоров +375 222 64-43-22.
Октябрьский РОВД — пер. 1-й Брикетный, 11. Оперативно-дежурная служба: +375 222 42-70-00. Начальник Октябрьского РОВД Александр Сергеевич Сильванович +375 222 73-98-98.
Отдел оперативно-дежурной службы УВД Могилевского облисполкома +375 222 31-07-87. Начальник УВД Могоблисполкома — Игорь Викторович Щербаченя +375 222 22-80-87.
Могилевский ИВС — ул. Крупской, 99Б, +375 222 24-73-78.
Телефон доверия МВД +375 17 218−72−22.
Контакты правозащитников в Могилеве: Алексей Колчин — +375 29 624−92−72, Борис Бухель — +375 29 133−75−50.
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В нарушении закона о массовых мероприятиях обвиняют и режиссера областного драмтеатра Владимира Петровича и главу «Таварыства беларускай мовы» Олега Дьячкова -...
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