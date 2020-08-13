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Теплая погода и в основном без осадков ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Сегодня далекий циклон над Средней Волгой удерживает северные ветры, а значит, к нам продолжает поступать холодный воздух. На большей части территории Беларуси температура составила 8-13 градусов выше нуля, местами — 5-7. Установившийся температурный фон на 1-5 градусов ниже климатической нормы», — сказали в Белгидромете.

Не изменится ситуация и в ближайшие сутки. «По-прежнему хозяином погоды останется холодный воздух. Поэтому 14 августа температура воздуха ночью составит 8-13 градусов тепла, местами при прояснениях плюс 5-7. Днем будет 18-24 градуса выше нуля, по юго-западу теплее — 25-27. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер прогнозируется переменных направлений слабый», — отметили синоптики.

В субботу, 15 августа, под защитой области повышенного атмосферного давления во многих районах страны обойдется без осадков, лишь утром и днем по Витебской области скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, и здесь местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля. Днем будет от 20 по востоку до 29 градусов тепла по западу страны. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.

В воскресенье, 16 августа, северные ветры постепенно сменятся на западные и начнется распространение теплого воздуха с Западной Европы. Фон атмосферного давления останется повышенным, поэтому будет преобладать сухая погода, а значит, сохранится огромный дефицит осадков, который наблюдается во многих регионах Беларуси. Ночью и утром местами могут сгущаться непродолжительные туманы. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля. Днем будет плюс 23-29. Ветер ожидается неустойчивый слабый.

В начале недели сохранится теплая погода. В понедельник, 17 августа, переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы в отдельных районах страны возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром прогнозируется слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов выше нуля. Днем будет плюс 22-27, по югу страны 28-30 градусов тепла.

«В связи с длительным преобладанием сухой погоды продолжает возрастать пожарная опасность. Будьте осторожны с огнем», — предупредили в Белгидромете.

БелТА