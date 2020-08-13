"Белтелеком" рассказал о компенсациях абонентам за отключение интернета

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. "Белтелеком" решил, каким образом будут компенсировать издержки абонентам за неработающий интернет, об этом сообщается на сайте предприятия.

"В связи со сложностями в работе сервисов передачи данных, возникшими у абонентов услуг доступа в сеть интернет и хостинга РУП "Белтелеком", в период со второй половины дня 9 августа по 11 августа 2020 года по причинам, не зависящим от РУП "Белтелеком", руководством компании принято решение о корректировке сумм начислений за трое суток", - говорится в сообщении.

Так, абонентам Byfly, постоянного доступа в сеть интернет и услуги "Предоставление в пользование сети Wi-Fi" перерасчет произведут в размере 100% ежедневной абонентской платы по тарифным планам, абонентам пакетов услуг (за исключением "ЯСНА лайт") и услуг хостинга - в размере 50%.

Компенсации распространяются на физических и юридических лиц. Корректировки внесут автоматически для услуг с авансовой формой оплаты в срок до 31 августа. Для услуг с кредитной формой оплаты их учтут в выставляемых счетах за услуги, оказанные в августе текущего года.

Напомним, что проблемы с доступом в интернет в Беларуси появились утром 9 августа и продолжались на протяжении трех дней . Интернет-провайдеры заявляли, что не имеют отношения к отключениям сети и сообщали о кибератаках из-за рубежа , которые привели к таким последствиям. Несмотря на это, все они решили компенсировать неудобства своим клиентам .

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