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До 2027 года на орбиту в рамках проекта стран ЕАЭС будет выведено пять новых спутников

13.08.2020 21:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мы находимся в Национальной академии наук Беларуси, на крыше предприятия "Геоинформационные системы" - национального оператора Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли. Позади меня - антенна, которая принимает информацию с действующего белорусского спутника. Сегодня узнаем о космических разработках нашей страны. 

Рядом с девятиметровой многотонной антенной, которая пять раз в сутки принимает сигнал от нашего спутника, есть еще одна. Она собирает данные с 12 метеорологических спутников. 

Борис Чернуха, заместитель директора по научной работе УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси: "Информация предоставляется потребителям 26 раз в сутки. Это позволяет Белгидромету и организациям МЧС гораздо более оперативно и точно осуществлять прогнозирование обстановки в тех областях, в которых они работают".

А это центр управления полетом белорусского спутника. На интегральном табло видна траектория движения белорусского спутника. 

Борис Чернуха, заместитель директора по научной работе УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси: "В виде этих неправильных эллипсов показаны зоны приема наземных станций. Прием информации может осуществляться на эту станцию, а также – на станции под Москвой и в районе Красноярска".   

Сейчас на земной орбите находится около 500 спутников дистанционного зондирования Земли. В период с 2025 по 2027 год на орбиту в рамках глобального космического проекта стран ЕАЭС будет выведено еще пять новых спутников. В межгосударственном проекте, программа которого одобрена 17 июля 2020 года на межправительственном совете в Минске, принимают участие пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Борис Чернуха, заместитель директора по научной работе УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси: "Орбитальная группировка будет состоять из пяти аппаратов. Три аппарата с широкой полосой обзора и средним пространственным разрешением 5 метров и сегмент для высокодетальной съемки, состоящий из двух аппаратов, с разрешением 0,35 метра". 

Разработка нового спутника - российско-белорусского космического аппарата сверхвысокого разрешения - уже ведется специалистами Национальной академии наук Беларуси, белорусского предприятия "Пеленг", российских предприятий госкорпорации "Роскосмос". Эскизное проектирование спутника уже выполнено. С 2021 года начнутся этапы рабочего проектирования и изготовления. 

Его разрешение - 0,35 метра. Представьте, на снимке, полученном из космоса, вы сможете рассмотреть два отдельных предмета, расстояние между которыми всего 35 сантиметров. Таких аппаратов пока всего два в мире. В планах - не только создание группировки спутников, но и объединение информационных ресурсов стран. 

Борис Чернуха, заместитель директора по научной работе УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси: "Для потребителей всех стран ЕАЭС будет организована возможность доступа к любой информации дистанционного зондирования Земли, которая есть у национальных операторов". 

Объединение космических разработок стран ЕАЭС не только позволит расширить зону наблюдений, но и принесет прибыль. 

 
Теги: Минск
 
 
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Мы находимся в Национальной академии наук Беларуси, на крыше предприятия "Геоинформационные системы" - национального оператора Белорусской космической системы...
 
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