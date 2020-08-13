Работники лесной отрасли Беларуси выступают за порядок и спокойствие в стране

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Работники лесной отрасли Беларуси — за порядок в стране. С таким совместным заявлением выступили члены коллегии Министерства лесного хозяйства и директорский корпус подчиненных организаций во время совещания в Житковичах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

«Мы не должны идти на поводу у тех, кто сеет раздор и смуту в нашей стране, делит общество. Мы хотим спокойно жить и работать в родной Беларуси, — говорится в совместном заявлении. — Работники лесной отрасли, безусловно, встревожены происходящими событиями. Сегодня появились радикально настроенные граждане, которые призывают к массовым беспорядкам и уличным дракам. Но уличные протесты не наш путь. Они не помогают выстраивать диалог, а напротив, отдаляют людей друг от друга».

При этом руководители организаций подчеркивают: лесхозы сегодня являются экономически успешными предприятиями. За последние годы было сделано многое для повышения качества выпускаемой продукции, выхода на новые рынки сбыта. Все это позволило создать новые рабочие места в регионах, обеспечить занятость людей, дать им достойную заработную плату.

«Мы всегда жили своим умом и выбирали мирное и независимое будущее. Мы умеем слушать и слышать друг друга. Мы с уважением относимся к разным точкам зрения, но белорусский народ сделал свой выбор. Мы хотим, чтобы наши дети жили в мирной стране», — подчеркивается в сообщении. Руководители организаций лесной отрасли убеждены, что главная задача нынешних беспорядков — расшатать страну и разбалансировать экономику.

БелТА